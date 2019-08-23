Son Dakika Haberleri: Kıbrıs gazisinin evi yangında kullanılamaz hale geldi
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Kıbrıs gazisinin evi yangında kullanılamaz hale geldi

53 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında Kıbrıs gazisi Gürbüz Gülten'in evi büyük hasar gördü.

Kıbrıs gazisinin evi yangında kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında Kıbrıs gazisi Gürbüz Gülten'in evi büyük hasar gördü.

Yeni Mahalle'de yaşayan gazi Gülten'in (65) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine mahalleye gelen itfaiye ekipleri önce Gülten ile 85 yaşındaki annesi Feriye Gülten'i evden çıkardı.

Ekipler ardından yangını söndürdü. Jandarma ve sağlık ekipleri de olay yerine geldi.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen gazi Gülten ile annesi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul da olay yerine gelerek Gülten ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yurdakul, belediye olarak aileye ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

Tekirdağ, Malkara, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:42 Kaynak: AA
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