Kıbrıs gazisinin kızı: "Keşke babam sağken madalyası verilseydi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kıbrıs gazisinin kızı: 'Keşke babam sağken madalyası verilseydi' - Son Dakika

Kıbrıs gazisinin kızı: "Keşke babam sağken madalyası verilseydi"

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 20 gazi için madalya ve berat tevcih töreni yapıldı.

Kıbrıs gazisinin kızı:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 20 gazi için madalya ve berat tevcih töreni yapıldı. Gaziler, 45 yıl sonra madalyalarına kavuşmanın gurur ve mutluluğunu yaşadı. Programda vefat eden gazinin kızı "Keşke babam sağken bu madalya verilseydi, geç kalındı" dedi.


İnegöl'de bulunan 20 Kıbrıs Gazisi, 45 yıl sonra madalyalarına kavuştu. 20 Temmuz 1974'te 1. Barış Harekatı'nı gerçekleştiren ve yine 14 Ağustos 1974'te 2. Barış Harekatını gerçekleştiren kahraman Türk ordusunda görev yapan gaziler için İnegöl Kaymakamlığı ve İnegöl Belediyesi işbirliğinde "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni" Beşinci Mevsim Kültür Merkezi'nde yapıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tören, daha sonra protokol konuşmalarıyla devam etti.Konuşmaların ardından İnegöl Ertuğrulgazi derneği folklor ekibi ve tarihi İnegöl mehteri bir konser verdi.


Konserin ardından gazilerin madalyaları takdim edildi. 3 yıl önce hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Saffet Karar'ın eşi ve kızı gelerek madalya ve plaketlerini aldılar. Gazinin kızı Arife Karar, "Keşke bu madalya babam sağken verilseydi, ben devletime kırgınım çok geç kalınmış ama vatan sağ olsun" dedi.


Program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - BURSA

İnegöl, Kıbrıs, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:28 Kaynak: İHA
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