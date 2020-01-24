Kıbrıs gazisinin madalya sevinci - Son Dakika
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Kıbrıs gazisinin madalya sevinci

6 saat önce

Nallıhan ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Kıbrıs gazisi Orhan Demiralp, madalya sevinci yaşıyor.

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Nallıhan ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Kıbrıs gazisi Orhan Demiralp, madalya sevinci yaşıyor.

Demiralp, Kıbrıs Barış Harekatına katılmasından dolayı madalya almaktan duyduğu gururu dile getirerek, "Görev var dediler hiç düşünmeden gittik Kıbrıs'a. Gerçekten ilk gittiğimiz için çok çarpışmada bulunduk. Çok arkadaşlarım şehit düştü. Helen o günleri andığımda duygulanırım." dedi.

Demiralp, madalya almanın bir gurur olduğunu ifade ederek, "Bizleri buldular ve madalya verdiler. Yakamda gururla taşıyorum. Bizleri çok ama çok onura ettikler. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Şimdi çağırsınlar yine giderim." şeklinde konuştu.

Nallıhan, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:10 Kaynak: AA
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