Kıbrıs Harekatı adanın ve Türkiye'nin kaderini nasıl etkiledi?
1 saat önce
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20 Temmuz 1974'te gerçekleşen Kıbrıs
Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü.
Harekatta hayatını kaybeden 498 Türk askeri bugün törenlerle anılıyor. Askeri müdahale sonucunda Kuzey Lefkoşa dahil olmak üzere adanın yüzde 37'si Türk kontrolüne geçti.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:22
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