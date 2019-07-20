Son Dakika Haberleri: Kıbrıs Harekatı adanın ve Türkiye'nin kaderini nasıl etkiledi?
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Kıbrıs Harekatı adanın ve Türkiye'nin kaderini nasıl etkiledi?

1 saat önce

Öncesi, sırası ve sonrasyla barış harekatına ve Kıbrıs meselesine dair herşey.

Kıbrıs Harekatı adanın ve Türkiye'nin kaderini nasıl etkiledi?, System.String[]
20 Temmuz 1974'te gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü.

Harekatta hayatını kaybeden 498 Türk askeri bugün törenlerle anılıyor. Askeri müdahale sonucunda Kuzey Lefkoşa dahil olmak üzere adanın yüzde 37'si Türk kontrolüne geçti.
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Kıbrıs, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:22 
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