Kıbrıs, Hepimizin Ortak Davasıdır - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay ile bir araya geldi.

Karaismailoğlu, "Kıbrıs hepimizin ortak davasıdır. Türkiye'nin bölge ve dünyadaki gücünün artması, şüphesiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de özellikle Doğu Akdeniz havzasındaki gücünü ve etki alanını perçinleyecektir. Türkiye'nin bütünsel kalkınması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de bütünsel kalkınması anlamını taşımaktadır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, mevkidaşı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin lojistik bir güç olması yolunda yaptığı yatırımlar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de önemli katkılar elde etmesini, bölgede ekonominin gelişmesi ve istihdamın artmasını hedefledikleri bildirdi.

-Türkiye, 10 yıl içerisinde KKTC'de 314 kilometre yol yapımı gerçekleştirecek.

İki ülke arasında mevcut karayolu anlaşmalarını yenileyerek, 11 Şubat 2021'de Karayolları 2021-2022 Uygulama Protokolü'nü imzaladıklarını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, Karayolu anlaşmalarını 2020-2030 yıllarını kapsayacak şekilde genişlettiklerini vurgulayarak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İki ülke arasında 1988 -2020 yıllarını kapsayan karayolları alanındaki iş birliği kapsamında; KKTC'de 19 ayrı yol kesiminde 181 kilometre bölünmüş yol ile birlikte, 20 ayrı yol kesiminde de 421 kilometre tek yol olmak üzere toplam 602 kilometre yolu yaparak hizmete açtık. Yanı sıra, 5 önemli karayolu ile ilgili yatırımlarımıza ise devam ediyoruz. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde, KKTC'de 221 kilometre bölünmüş yol ve 93 kilometre 1. sınıf yol olmak üzere, 314 kilometre daha yol yapımı gerçekleştireceğiz. KKTC'nin karayollarındaki trafik güvenliği ve radar sistemlerinin kurulumunda da iş birliğimiz güçlenerek devam ediyor. "

-Türkiye ve KKTC'nin denizlerdeki iş birliği stratejik öneme sahip

Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliğinin yalnızca karayolları ile sınırlı olmadığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Bu yıl imzaladığımız anlaşmalarla, iki ülke arasına Gemi Trafik Hizmetleri Sistemini kuracağız. Bu proje iki ülke arasında stratejik öneme sahiptir. Gazimağusa ve Girne limanlarının geliştirilmesi, Kalecik'de ise yeni bir yük limanı yapımı için çalışmalarımız sürdürüyoruz. Hem Türkiye'nin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin denizlerdeki hakimiyetini güçlendirmek için attığımız adımların, her iki ülkenin gelecek kuşakları için en kısa sürede istihdama dönüşeceğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ercan Havalimanı'nda 1. Etap çalışmaları bu yılın sonunda tamamlanacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ve yapımı devam eden Ercan Havalimanı'nda 1. Etap çalışmalarının bu yılın sonunda tamamlanması hedeflediklerinin bilgisini veren Karaismailoğlu sözlerini şu şekilde noktaladı:

"İki ülke arasında yayıncılık ve haberleşme alanlarındaki iş birliğimizi de geliştirmeyi ihmal etmiyoruz. Bu açıdan geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığımız Yeni Türkiye'nin yeni sembolü olan Çamlıca Kulesi'nin gerek mühendislik gerekse haberleşme kabiliyeti açısından katkılarının ne kadar önemli olduğuna ilerleyen günlerde hep birlikte şahit olacağız. Ülkelerimiz arasındaki ortak projelerin hızlandırılması konusunda her iki taraf da güçlü bir ortak iradeye sahiptir. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında, bayındırlık ve ulaşım sektörlerinin yanında, ticaret, turizm, enerji, eğitim ve kültürel konularda iş birliklerimizi güçlendirerek sürdürüyoruz. "

KKTC Bakanı Canaltay "Anavatan Türkiye her zaman KKTC için dünyaya açılan kapı olmuştur"

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınmasındaki en önemli iş birliğinin her zaman Türkiye Cumhuriyeti ile olduğunu ederek şöyle konuştu:

"Anavatan Türkiye bizim için her zaman dünyaya açılan kapı olmuştur. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak göreve geldiğimden beri Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Anavatan Türkiye'nin KKTC'de sürdürdüğü tüm projeler için Türkiye'ye ve Sayın Bakanımıza teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum" dedi.