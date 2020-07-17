Kıbrıs Herbaryum Müzesi'ne girişler ücretsiz - Son Dakika

Kıbrıs Herbaryum Müzesi'ne girişler ücretsiz

Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi'ne 20 Temmuz'dan itibaren ağustosun sonuna kadar hafta içi 09.00-16.00 saatleri arasında girişler ücretsiz olacak.

Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi'ne 20 Temmuz'dan itibaren ağustosun sonuna kadar hafta içi 09.00-16.00 saatleri arasında girişler ücretsiz olacak. Yetkililer, özellikle orta okul ve lise öğrencilerine kapılarının açık olduğunu söyledi.

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Yakın Doğu Üniversitesi'nin çeşitli birimlerinde 18 yıldır sürdürülen bilimsel çalışmalar sırasında toplanmış olan ve 11 bin farklı çeşit bitki türü, canlı örnekleri, fosil ve Kıbrıs jeolojisi ile ilgili 20 binden fazla materyallerin yer aldığı Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi'nin ağustos ayı sonuna kadar ücretsiz ziyarete açık olduğu bildirildi.

Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Kıbrıs'ta mevcut olan 1500-1600 arası bitki türünün 11 bin farklı çeşit bitki örneği, mantar çeşitleri, böcek türleri, çeşitli sürüngen türleri, deniz canlıları ve Kıbrıs jeolojisi ile ilgili materyallerine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, Kıbrıs'a özgü 140, Beşparmak Dağları'nda yetişen 19 çeşit bitki türünün de yer aldığı müzede; 3 farklı gruba ait 106 çeşit mantar grubu, 250 su yosunu, 23 sürüngen canlı türü örneği, farklı taksonomik takımlara ait olan böcek kolleksiyonları da bulunuyor.

92 milyon yıl önce deniz altı lavları ile başlayan Kıbrıs Jeolojisinden örneklerin var olduğu müzede, Beşparmak sıradağlarının 250 milyon yıllık kireç taşları, 220 milyonluk fosilleşmiş ağaçlarından örnekler de yer alıyor.

"KIBRIS'IN DEĞERLERİNİN GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI MİSYONU TAŞIYORUZ"

Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi müzesinin yalnızca Kıbrıs Fauna ve Flora'sına ait veya fosiller ve doğal taşlarına ait bir koleksiyon oluşturmadığını ifade eden Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özge Özden Fuller, müzenin Kıbrıs adasının doğa tarihi ve botanik değerleriyle ilgili olarak, gelecek nesillere bilgi aktarılması misyonu taşıdığını da söyledi.

Müzenin, aynı zamanda Kıbrıs'ın Doğası ile ilgili birçok alanda uluslararası bilimsel projeler yürüterek adada yer alan canlıların biyolojisini ve ekolojisini de araştırmayı hedeflediğini dile getiren Doç. Dr. Fuller, "Özellikle genç ve çocuklar için öğrenmeyi keyifli ve kalıcı hale getiren müzemize genellikle okulların açık olduğu dönemlerde öğrenci ziyaretlerinin çok fazla oluyor. Öğrenciler dışında ülkemize tatil için gelen turistler ve yerli halkımıza genel anlamda hitap eden müzemiz, ağustos ayı sonuna kadar hafta içi kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açık olacaktır" dedi.

Müze, 20 Temmuz'dan itibaren ağustos ayı sonuna kadar hafta içi 09.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.


Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 15:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kıbrıs Herbaryum Müzesi'ne girişler ücretsiz - Son Dakika
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