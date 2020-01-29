Kıbrıs'ı güldürdüler
7 saat önce
Gösteri, otelin içinde yer alan bin kişi kapasiteli Concorde Gösteri Merkezi'nde perde açtı.
Gösteri, otelin içinde yer alan bin kişi kapasiteli Concorde Gösteri Merkezi'nde perde açtı. 7'den 70'e hayran kitlesi olan Güldür Güldür Show, kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile izleyenlere unutamayacakları bir akşam yaşattı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:48
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