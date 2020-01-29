Kıbrıs'ı güldürdüler - Son Dakika
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Kıbrıs'ı güldürdüler

7 saat önce

Gösteri, otelin içinde yer alan bin kişi kapasiteli Concorde Gösteri Merkezi'nde perde açtı.

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Gösteri, otelin içinde yer alan bin kişi kapasiteli Concorde Gösteri Merkezi'nde perde açtı. 7'den 70'e hayran kitlesi olan Güldür Güldür Show, kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile izleyenlere unutamayacakları bir akşam yaşattı.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:48 
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