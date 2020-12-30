Kıbrıs'ın tamamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

Kıbrıs'ın tamamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

30.12.2020 17:48
Kıbrıs'ın tamamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) korona virüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle salgına yönelik önlemler sıkılaştırılarak sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) korona virüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle salgına yönelik önlemler sıkılaştırılarak sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) korona virüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle salgına yönelik daha önce alınan önlemleri sıkılaştıracağını duyurdu. KKTC Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, artan vaka sayıları nedeniyle salgının yayılımını durdurmaya yönelik önlemler kapsamında KKTC'de yarından itibaren 5 gün boyunca 22.00-5.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını ilan etti. Komite ayrıca, ülkedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda yarıyıl tatilinin öne alındığını ve tatilin 4-15 Ocak tarihleri arasında yapılacağını bildirdi. Dershane, etüt, özel ders ve kurs faaliyetlerinin de yarından itibaren 18 Ocak'a kadar durdurulduğu açıklandı. Komite tarafından yapılan açıklamada, 9 Eylül İlkokulu'nda tespit edilen vakalarla temaslı kişilerin karantina otellerine yerleştirildiği kaydedilirken, diğer tüm öğrenciler ile ailelerinin, öğretmenlerin ve okul personelinin 10 Ocak'a kadar ev izolasyonunda kalacağını aktarıldı.

Güney Kıbrıs'ta da son günlerde görülen vaka artışları nedeniyle 10 Ocak tarihine kadar diplomatik geçişler dışındaki tüm geçişlerin karantinaya tabi olacağı duyuruldu. Açıklamaya göre, akşam 22.00 ile 05.00 arasında geçerli olan sokağa çıkma yasağı uygulamasından sağlık çalışanları, emniyet mensupları ve görevde olan kişiler muaf tutulacak. Evlerde 10 kişiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanırken, 29 Aralık tarihinde uygulamaya giren açık ve kapalı alanlarda yılbaşı etkinlikleri ve buna benzer her türlü eğlence faaliyetinin durdurulması kararının kapsamı genişletildi. Düğün, sinema, tiyatro, doğum günü, toplu ibadet, nişan, nikah ve sergi gibi faaliyetler de durduruldu.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin 4 Ocak tarihinde yeniden toplanarak durum değerlendirmesi yapması bekleniyor. - LEFKOŞA

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Sokağa Çıkma Yasağı, Kıbrıs, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kıbrıs'ın tamamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika


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