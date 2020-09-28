Kıbrıs Kanyonu'nda köşe bucak temizlik - Son Dakika

Eşsiz rengi, çevresindeki bitki örtüsü ve metrelerce uzunluğundaki dik kayalarla doğa tutkunları tarafından keşfedilmesi beklenen ve "Saklı Cennet" olarak da adlandırılan Kıbrıs Kanyonu köşe bucak temizlendi.

Mamak Belediyesi, Mamak Turizm ve Çevre Koruma Derneği ile birlikte Ankara'nın incisi Mamak Kıbrıs Kanyonu'ndan temizlik çalışması gerçekleştirdi. Doğa tutkunları, gönüllüler, sporcular ve belediye ekiplerinden oluşan 500'ü aşkın kişi, uzunluğu yaklaşık 7 kilometre olan kanyonun 3, 5 kilometrelik kısmını temizledi. Temizlik hareketine eşlik eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de eldivenlerini giydi, eline çöp poşeti alarak çöpleri tek tek topladı.

Mamak bizim evimiz

Temizlik çalışmasına katılan ekipler, doğa harikası Kıbrıs Kanyonu'nda çöp birikintisini önlemek amacıyla adeta temizlik seferberliği başlattı. Ekipler, plastik su şişelerinden cam şişelere, piknik malzemeleri ve poşetlerden tek kullanımlık plastik atıklara kadar doğada yeri olmayan çöp ve atıkları alandan temizledi. Her hafta mahallelerde köşe bucak temizlik çalışması gerçekleştirdiklerini ve Kıbrıs kanyonu gibi yükselen bir değeri de çöplerden arındırdıklarını kaydeden Başkan Köse, vatandaşlardan da doğaya karşı daha fazla hassasiyet göstermelerini istedi. Köse, "Mamak bizim evimiz. Nasıl evimizi temiz tutuyorsak, yaşadığımız memleketi de temiz tutmak mecburiyetindeyiz. Memleketimizin her yerinde ayrı bir saklı cennet var. Kanyonlar, Anadolu'nun en güzel hazineleri. Kıbrıs Kanyonumuz muhteşem. 'Kanyon Turizmi' dünyada yükselen bir değer. Kıbrıs Kanyonu'nda geçen yıl uygulamaya koyduğumuz projemiz ile de 'Kanyon görmek istiyorum' diyen bütün doğa tutkunlarını ve meraklıları bu bölgeye getirmeyi hedefliyoruz. Kıbrıs Kanyonu turizm değeri açısından da yükselen bir değer olacak. Temizlik seferberliğimize katılım gösteren sivil toplum örgütlerine, sporcularımıza ve personel arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA