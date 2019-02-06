Son Dakika Haberleri: Kıbrıs'lı Çocuklar İçin 'Sevimli Dostlar'

Kıbrıs'lı Çocuklar İçin 'Sevimli Dostlar'

55 dakika önce

Sevimli Dostlar Youtube kanalındaki çizgi filmlerin gördüğü ilgi üzerine 'Sevimli Dostlar'ın BKM Mutfak tarafından sahneye konulan tiyatro oyunu da büyük ilgi görüyor.

Kıbrıs'lı Çocuklar İçin 'Sevimli Dostlar', System.String[]

Bu yıl 200 kez sahnelenecek olan oyun 9-10 Şubat tarihlerinde Kıbrıs'ta çocuklarla buluşacak. Çocukların temel gereksinimlerini eğlenceli bir şekilde öğretmeyi amaçlayan 'Sevimli Dostlar',9-10 Şubat'ta BKM Mutfak organizasyonuyla Yakın Doğu Üniversitesi AKM Salonu'nda sahnelenecek.

Açıldığı günden bu yana 'Sevimli Dostlar', Youtube'da günde 2,5 - 3 milyon kişi tarafından izleniyor. 'Sevimli Dostlar', İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Almanca, İtalyanca ve Arapça olarak yabancı ülkelerde de yayınlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:18 Kaynak: Bültenler

Youtube, Beşiktaş Kültür Merkezi, Kıbrıs, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Ticaret Bakanlığı 5 İlde Eş Zamanlı Hal Denetimi Yaptı Taksiyi Gasp Eden Kadının İfadesi Şaşırttı: Gizli Görev İçin Gidiyordum

AK Parti'den Ezber Bozan Suriyeli Çıkışı: İstanbul'a Gelmelerine İzin Verilmemeliydi Belediye Ekipleri, Flash TV'nin Binasını Yıkmak İçin Kapıya Dayandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 15:13:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kıbrıs'lı Çocuklar İçin 'Sevimli Dostlar'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]