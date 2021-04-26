Kıbrıs meselesine ilişkin gayrıresmi 5+BM toplantısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve GKRY lideri Nikos Anastasiadis'in yanısıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık'ın katılımıyla 27-29 Nisan 2021 tarihlerinde Cenevre'de gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Kıbrıs Meselesine İlişkin gayrıresmi 5+BM toplantısına katılımıyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Kıbrıs meselesine ilişkin gayrıresmi 5+BM toplantısının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve GKRY lideri Nikos Anastasiadis'in yanısıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık'ın katılımıyla 27-29 Nisan 2021 tarihlerinde Cenevre'de gerçekleştirileceği bildirildi.

Ayrıca, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde düzenlenecek söz konusu toplantıda Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında bir heyetle temsil edileceği belirtildi. - ANKARA