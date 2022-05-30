Kıbrıs Rum kesimi ile İsrail'den ortak askeri tatbikat

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile İsrail, ortak askeri tatbikata başladı.

Rum basınında yer alan habere göre, İsrail ordusu ile Rum Milli Muhafız Ordusunun AGAPİNOR 2022 isimli askeri tatbikatı, büyük oranda Kıbrıs Rum kesiminin hakimiyet sahasında icra ediliyor.

2 Haziran'a kadar sürecek tatbikatın, GKRY ile İsrail arasındaki bugüne kadarki en büyük askeri tatbikat olduğu belirtiliyor. Tatbikata İsrail donanmasının yanı sıra hava kuvvetleri de katılıyor.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın da tatbikatı incelemek için Rum kesimini ziyaret etmesi bekleniyor.