Kıbrıs Rum kesimi, KKTC'nin iş birliği önerilerine yanaşmıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla, iki devletli çözüm temelinde sunduğu 6 maddelik iş birliği önerisine yanaşmıyor.

Rum basınında yer alan habere göre, GKRY lideri Nikos Anastasiadis, Tatar'ın önerilerine yönelik olumsuz açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın önerilerinin "göstermelik" olduğu iddiasında bulunan Anastasiadis, "Önerilerin benimsenmesinin, diyaloğun yeniden başlamasına yol açacak, olumlu bir atmosfer oluşturulmasına katkıda bulunacak Güven Artırıcı Önerilerimiz yoluyla yaratılan imajı tersine çevirmeye yönelik bir hamle olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs ile ilgili raporundan da rahatsızlık duyduklarını belli eden Anastasiadis, "(Raporda) Önemli boşluklar var, sorumluluklar kabul edilemez bir şekilde eşit dağıtılıyor. Hem Genel Sekreter hem de Güvenlik Konseyi üyeleri nezdinde girişimler hazırlanıyor." dedi.

Tatar'dan 6 yeni iş birliği önerisi

Cumhurbaşkanı Tatar, BM aracılığıyla 1 Temmuz'da GKRY'ye iletilmek üzere hidrokarbon, elektrik, yenilenebilir enerji ve su konusunda iş birliği önerilerini içeren bir paket sunmuştu.

Tatar, bu dört önerinin yanı sıra 8 Temmuz'da Rumlara "Kıbrıs Adası'nın mayınlardan temizlenmesi" ve "düzensiz göçle mücadele" başlığıyla iki yeni iş birliği önerisi daha sunmuştu.