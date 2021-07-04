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Kıbrıs Rum kesiminde devam eden yangında dört kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Kıbrıs Rum kesiminde devam eden yangında dört kişi hayatını kaybetti

04.07.2021 11:58
Kıbrıs Rum kesiminde devam eden yangında dört kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Kıbrıs Rum kesiminde dün başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kıbrıs Rum kesiminde dün başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının kontrol altına alınması konusunda umutlu olduklarını ancak kritik durumun devam ettiğini kaydetti.

Pelekanos, 11 uçağın yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü, gün içerisinde Yunanistan'dan bir uçağın yangın söndürme çalışmalarına katılacağını, İsrail ve İtalya'dan da ikişer uçağın yardım için gelmesinin beklendiğini ifade etti.

Rum İçişleri Bakanı Nicos Nourris ise Odou bölgesinde arabaları yanmış olarak bulunan ve daha sonra kayıp oldukları bildirilen bir çiftçinin dört Mısırlı işçisinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Nouris, hem maddi hasar hem de insan kaybı açısından en yıkıcı yangını yaşadıklarını kaydetti.

Yangının çıkmasında payı olduğu iddia edilen 67 yaşındaki şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheli, Limasol'da mahkemeye çıkarıldı ve 8 gün daha gözaltında tutulmasına karar verildi.

Kundakçılık olarak görülen olayla ilgili soruşturma ekibi kuruldu.

Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı

Kıbrıs Rum kesiminde Limasol bölgesine bağlı Arakapas köyü yakınlarında dün öğle saatlerinde başlayan yangın kontrolden çıkmıştı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın sebebiyle Rum kesimindeki bazı köyler boşaltılmıştı.

Alevler 10 kadar yerleşim bölgesini etkilerken, bazı bölgelerde kabloların da yanması sonucu elektrikler kesilmişti.

Yetkililer, yangında geniş bir ormanlık alanın zarar gördüğünü belirtmişti.

Rum hükümeti, yangının söndürülebilmesi için Avrupa Birliği (AB) ve İsrail'den yardım talebinde bulunmuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'i arayarak, Limasol'daki yangının sündürülmesi için yardıma hazır olduklarını iletmiş, Anastasiadis, Türk tarafının yardım teklifini değerlendireceklerini söylemişti.

Kıbrıs Rum kesiminde devam eden yangında dört kişi hayatını kaybetti
Kıbrıs Rum kesiminde devam eden yangında dört kişi hayatını kaybetti
Kıbrıs Rum kesiminde devam eden yangında dört kişi hayatını kaybetti

İsrail, Yangın, Kıbrıs, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kıbrıs Rum kesiminde devam eden yangında dört kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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