Kıbrıs Rum kesiminde düzensiz göçmen ve siyasi sığınma başvurusunda büyük artış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kıbrıs Rum kesiminde düzensiz göçmen ve siyasi sığınma başvurusunda büyük artış - Son Dakika

Kıbrıs Rum kesiminde düzensiz göçmen ve siyasi sığınma başvurusunda büyük artış

6 saat önce

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) düzensiz göçmen ve siyasi sığınma başvurusu sayılarında son yıllarda büyük artış yaşandı.

Kıbrıs Rum kesiminde düzensiz göçmen ve siyasi sığınma başvurusunda büyük artış, System.String[]

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) düzensiz göçmen ve siyasi sığınma başvurusu sayılarında son yıllarda büyük artış yaşandı.

Simerini gazetesinin haberine göre, Kıbrıs Rum kesimine düzensiz göçmen girişlerinde her sene rekor artışlar yaşanırken, siyasi sığınma başvuruları da son 4 yılda ikiye katlandı.

GKRY'de, 2019'da yapılan siyasi sığınma başvuruları 2018'e göre yüzde 70,84 oranında artarken, 2004'ten bu yana uluslararası koruma statüsü verilen sığınmacı sayısı da 11 bin 29'a ulaştı.

GKRY İçişleri Bakanlığına dayandırılan verilere göre, Rum kesiminde nüfus 875 bin 900'e ulaştı, güncel siyasi sığınma talebi olan kişi sayısı 31 bin 200 oldu. Bu sayı, GKRY nüfusunun yüzde 3,6'sına tekabül ediyor.

Rum kesimine düzensiz göçmen girişleri, deniz yolu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden yapılıyor.

GKRY'nin en çok mülteci aldığı ilk 10 ülkenin Suriye, Somali, Pakistan, Hindistan, Vietnam, Bangladeş, Mısır, Sri Lanka, Irak, Kamerun olduğu, ülkeye gelen her 10 mülteciden 6'sının da KKTC üzerinden geçtiği aktarıldı.

Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:00 Kaynak: AA
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