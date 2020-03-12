Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 6'ya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 6'ya çıktı - Son Dakika Dünya

Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 6'ya çıktı

6 saat önce

KIBRIS Rum kesimi Sağlık Bakanlığı, ülkede 2 kişide görülen koronaviris (Kovid-19) sayısının 6'ya çıktığını açıkladı.

Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 6'ya çıktı, System.String[]

KIBRIS Rum kesimi Sağlık Bakanlığı, ülkede 2 kişide görülen koronaviris (Kovid-19) sayısının 6'ya çıktığını açıkladı.

Ülkede bir alarm durumu olduğuna işaret eden Rum Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, Epidomoloji Gözetim Birimi, söz konusu 6 vakayla temas içinde olan kişileri araştırmaya başladı" ifadelerine yer verildi. Koronavirüs testi pozitif çıkan 6 hastadan 3'ünün erkek olduğu bildirildi.


Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:45 Kaynak: DHA
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