Son Dakika › Dünya › Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 10'a çıktı - Son Dakika Dünya
Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 10'a çıktı
6 saat önce
KIBRIS Rum kesiminde koronavirüslü (Kovid-19) hasta sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:36 Kaynak: DHA
KIBRIS Rum kesiminde koronavirüslü (Kovid-19) hasta sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.
Rum medyasındaki haberlerde şüphelenilen kişilerin yapılan testlerinde 10 kinin sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi. Kovid-19 vakasının görüldüğü bu kişilerin İtalya, Almanya ve Yunanistan'dan dönüş yapan Rum vatandaşları olduğu kaydedildi.
Son Dakika Belçika'da koronavirüs nedeniyle okullar 3 Nisan'a kadar tatil edildi Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1016'ya yükseldi Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı? Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındı