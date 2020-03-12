Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 10'a çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 10'a çıktı - Son Dakika Dünya

Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 10'a çıktı

6 saat önce

KIBRIS Rum kesiminde koronavirüslü (Kovid-19) hasta sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.

Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 10'a çıktı, System.String[]

KIBRIS Rum kesiminde koronavirüslü (Kovid-19) hasta sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.

Rum medyasındaki haberlerde şüphelenilen kişilerin yapılan testlerinde 10 kinin sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi. Kovid-19 vakasının görüldüğü bu kişilerin İtalya, Almanya ve Yunanistan'dan dönüş yapan Rum vatandaşları olduğu kaydedildi.


Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:36 Kaynak: DHA
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