Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 10'a çıktı

KIBRIS Rum kesiminde koronavirüslü (Kovid-19) hasta sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.

Rum medyasındaki haberlerde şüphelenilen kişilerin yapılan testlerinde 10 kinin sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi. Kovid-19 vakasının görüldüğü bu kişilerin İtalya, Almanya ve Yunanistan'dan dönüş yapan Rum vatandaşları olduğu kaydedildi.