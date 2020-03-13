Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 14'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 14'e çıktı - Son Dakika Dünya

Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 14'e çıktı

7 saat önce

KIBRIS Rum kesiminde koronavirüs (Covid-19) teşhis edilenlerin sayısı 10'dan, 14'e yükseldi.

Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 14'e çıktı, System.String[]

KIBRIS Rum kesiminde koronavirüs (Covid-19) teşhis edilenlerin sayısı 10'dan, 14'e yükseldi.

Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi'nde 4 kişide yapılan testler pozitif çıktı. Testleri pozitif çıkan 2 kişinin Atina'dan geldiği, diğer ikisinin de bu kişilerle temas ettiği için koronavirise yakalandığı belirtildi.

KUMARHANELERDE ÖNLEMLER

Rum yönetimi hükümeti, Güney Kıbrıs'ta insanların toplu olarak bulunacağı alanlarda sınırlamalar getirdi. Kumarhanelere ve eğlence merkezlerine çalışanlarla birlikte giriş yapacak kişi sayısı 75 olarak sınırlandırıldı. Kumarhanelerdeki masa oyunları yasaklandı.


Devlet Hastanesi, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:30 Kaynak: DHA
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