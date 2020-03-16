Son Dakika › Dünya › Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüslü kişi sayısı 33'e yükseldi - Son Dakika Dünya
Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüslü kişi sayısı 33'e yükseldi
7 saat önce
Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi'nde 7 kişiye yapılan koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:00 Kaynak: DHA
Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi'nde 7 kişiye yapılan koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 33'e yükseldi.
Kıbrıs Rum kesiminde, bugün, 7 kişi daha koronavirüs şüphesiyle kaldırıldığı Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi'nde karantinaya alındı. Rum kesiminde, koronavirüs teşhisi bulunan hasta sayısı 26'dan 33'e çıkarken, KKTC'de de 6 koronaviris teşhisi konuldu. Böylece Kıbrıs adasında koronavirislü kişi sayısı 39'a yükseldi.
Son Dakika Kıbrıs'ta İngiliz askeri üssünde 2 personelde koronavirüs tespit edildi Kıbrıs İngiliz üslerinde 2 askerde korona vakası Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti