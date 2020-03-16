Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüslü kişi sayısı 33'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüslü kişi sayısı 33'e yükseldi - Son Dakika Dünya

Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüslü kişi sayısı 33'e yükseldi

7 saat önce

Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi'nde 7 kişiye yapılan koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüslü kişi sayısı 33'e yükseldi, System.String[]

Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi'nde 7 kişiye yapılan koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 33'e yükseldi.

Kıbrıs Rum kesiminde, bugün, 7 kişi daha koronavirüs şüphesiyle kaldırıldığı Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi'nde karantinaya alındı. Rum kesiminde, koronavirüs teşhisi bulunan hasta sayısı 26'dan 33'e çıkarken, KKTC'de de 6 koronaviris teşhisi konuldu. Böylece Kıbrıs adasında koronavirislü kişi sayısı 39'a yükseldi.


Devlet Hastanesi, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:00 Kaynak: DHA
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