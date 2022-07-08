Kıbrıs Rum kesiminde son bir haftada 14 bin 914 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika
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Kıbrıs Rum kesiminde son bir haftada 14 bin 914 Kovid-19 vakası görüldü

08.07.2022 12:21
Kıbrıs Rum kesiminde son bir haftada 14 bin 914 Kovid-19 vakası görüldü

Güney Kıbrıs Rum kesiminde, son bir haftada yapılan 111 bin 137 testin sonucunda 14 bin 914 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Güney Kıbrıs Rum kesiminde, son bir haftada yapılan 111 bin 137 testin sonucunda 14 bin 914 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Rum basınında yer alan haberde, Rum kesiminde Kovid-19 pozitiflik oranının yüzde 13,42'ye yükseldiği, 97 Kovid-19 hastasının tedavisinin devam ettiği, bunların 8'inin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1079'a, toplam vaka sayısı ise 530 bin 510'a ulaştı.

Son dönemde vakaların artış gösterdiği Rum kesiminde, bazı alanlarda maske takma zorunluluğu geri getirilmişti.

KKTC'de 2 bin 251 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ise 29 Haziran- 5 Temmuz'da 2 bin 251 yeni vaka görülmüş ve 1 kişi vefat etmişti.

Ülkede salgının başından bu yana 100 bin 258 vaka görülürken, 239 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

KKTC ve Kıbrıs Rum kesiminde, Kovid-19 ile ilgili istatistikler haftalık olarak yayımlanıyor.

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Kaynak: AA

Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıbrıs Rum kesiminde son bir haftada 14 bin 914 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kıbrıs Rum kesiminde son bir haftada 14 bin 914 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika
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