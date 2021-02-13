Kıbrıs Rum kesiminde yolsuzluklar ve Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi - Son Dakika

Kıbrıs Rum kesiminde yolsuzluklar ve Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi

13.02.2021 23:57
Kıbrıs Rum kesiminde yolsuzluklar ve Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi, System.String[]

Kıbrıs Rum kesiminde hükümet üyelerinin karıştığı yolsuzluklar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına karşı protesto düzenlendi.

Kıbrıs Rum kesiminde hükümet üyelerinin karıştığı yolsuzluklar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına karşı protesto düzenlendi.

Rum basınında yer alan habere göre, hükümet üyelerinin karıştığı yolsuzluklar ve son dönemde Kovid-19 nedeniyle alınan kısıtlamalar tepkilere neden oldu.

Salgın nedeniyle kitlesel eylemler yasak olmasına rağmen gösterilere 400 kişi katılırken daha kalabalık grupların eylem yerine ulaşması engellendi.

Polis, göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Olaylar sırasında bazı eylemciler yaralandı, bazıları da gözaltına alındı.

Associated Press ajansının haberine göre, Rum polisi 10 göstericiyi gözaltına aldı, 6 eylemciyi salgın nedeniyle kitlesel eylemlere katılma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 300'er avroluk para cezasına çarptırdı.

Rum kesiminde "yatırım karşılığı vatandaşlık" skandalı

Kıbrıs Rum kesiminde, son dönemde "yatırım karşılığı vatandaşlık" programıyla ilgili yolsuzluk skandalının ortaya çıkması ve batık kredilerle ilgili bilgilerin yer aldığı "Yorgacis Listesi"nin yayımlanması krize neden olmuştu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), son yıllarda farklı ülkelerden suçla bağlantılı binlerce kişiye para karşılığında "altın pasaportlar", diğer bir deyişle "yatırım karşılığı vatandaşlık" adı altında vatandaşlık verdi.

2013'te hayata geçirilen Kıbrıs Rum kesimi yatırım karşılığı vatandaşlık programına göre, GKRY vatandaşlığı için 2 milyon avro değerinde gayrimenkul satın almak ya da 2,5 milyon avroluk yatırım yapmak yeterliydi.

Kıbrıs Rum kesiminin, yatırım karşılığı vatandaşlık programı sayesinde 2013'ten bu yana yaklaşık 7 milyar avro gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

Suça karışmış kişilerin de yararlanması nedeniyle eleştirilen program, 13 Ekim 2020'de sonlandırılmıştı.

Rum gazeteciden Anastasiadis "vatandaşlık programından gelir elde etti" iddiası

Öte yandan, Kathimerini gazetesinin GKRY'de yayın yapan baskısının genel yayın yönetmeni Andreas Parashos, köşesinde Anastasiadis'in "iki devletli çözüm için nabız yokladığını" ve "yatırım karşılığı vatandaşlık programından gelir elde ettiğini" yazmasının ardından 15 Ocak 2021'de istifa ettiğini duyurmuştu.

Parashos, söz konusu köşe yazısında, bir eğlence ortamında Anastasiadis'in, "para karşılığı vatandaşlık programının altın yumurtlayan tavuk olduğunu anladığını ve programın kendi avukatlık bürosuna yıllık 300 milyon avro gelir getirdiğini" ve "bu paraları Seyşeller'e özel uçakla yaptığı seferlerle götürdüğünü" söylediğini kaydetmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kıbrıs Rum kesiminde yolsuzluklar ve Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi - Son Dakika


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