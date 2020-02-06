Kıbrıs Rum kesimindeki 'İstanbul Sokağı' tartışmalara neden oldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kıbrıs Rum kesimindeki 'İstanbul Sokağı' tartışmalara neden oldu - Son Dakika Dünya

Kıbrıs Rum kesimindeki 'İstanbul Sokağı' tartışmalara neden oldu

6 saat önce

GÜNEY Kıbrıs'ta Türklerin de yaşadığı Larnaka'da bulunan ve 'İstanbul Sokağı' adı verilmiş olan sokak tartışmalara neden oldu.

Kıbrıs Rum kesimindeki 'İstanbul Sokağı' tartışmalara neden oldu, System.String[]

GÜNEY Kıbrıs'ta Türklerin de yaşadığı Larnaka'da bulunan ve 'İstanbul Sokağı' adı verilmiş olan sokak tartışmalara neden oldu.

Fotoğrafların Rum basınında yayınlanması üzerine sosyal medya üzerinden sokağın adının değiştirilmesi ve tabelanın kaldırılması için kampanyası başlatıldı. Tartışmalar üzerine Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras, bunun bir devlet politikası olduğunu söyledi.

Rum medyası da haberi "Larnaka'daki İstanbul Sokağı için galeyan",  "İstanbul Sokağı fırtınası" şeklinde verdi. Tabelanın 45 yıl sonra fark edildiğini yazan Rum basını, sokak isimlerinin 1974'ten önce verildiğini belirtti.

DEVLET POLİTİKASI

Tepkiler üzerine açıklama yapan Larnaka Belediye Başkanı Viras, Larnaka'nın Kıbrıs Türk mahallesindeki yol isimleriyle ilgili konunun belediyenin yetkisinde olmadığını ve devletin politikasını teşkil ettiğini söyledi. Viras, "Buna tepki gösterenler, neden Piyale Paşa caddesinden değil de, 'İstanbul Sokak' isminden rahatsız oluyorlar" dedi.

Rum Belediye Başkanı, "Kıbrıs Rum tarafı değil de, Kıbrıs Cumhuriyeti olarak adlandırılmak istiyorsak böyle olması gerekiyordu" ifadesini kullandı.


İstanbul, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında yeni iddia: Pistin sonundaki alan tavsiye edilenden küçük
Rumların Türk topraklarını ihlali gerginliğe neden oldu CHP'nin boykot kararı sonrası İmamoğlu, CNN Türk'te katılacağı programı iptal etti Cinsel tacize uğradığını yıllar sonra fark etti! Evlilik hayali kurduğu sevgilisi sapık çıktı

Son Dakika Haberleri
23:39 Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade siyah yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 23:58:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kıbrıs Rum kesimindeki 'İstanbul Sokağı' tartışmalara neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]