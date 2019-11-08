Son Dakika Haberleri: Kıbrıs Rum Yönetimi 8,4 milyar euroluk ilk doğalgaz işletme anlaşmasını imzaladı
Son Dakika Dünya Kıbrıs Rum Yönetimi 8,4 milyar euroluk ilk doğalgaz işletme anlaşmasını imzaladı

Kıbrıs Rum Yönetimi 8,4 milyar euroluk ilk doğalgaz işletme anlaşmasını imzaladı

6 saat önce

Türkiye ile Kıbrıs arasında doğalgaz konusunda sondaj çalışmaları krizi devam ederken Rum Yönetimi, 8.4 milyar euroluk ilk doğalgaz işletme anlaşmasını Shell, Noble ve Delek şirketleri ile imzaladığını duyurdu

Kıbrıs Rum Yönetimi 8,4 milyar euroluk ilk doğalgaz işletme anlaşmasını imzaladı, System.String[]

Türkiye ile Kıbrıs arasında doğalgaz konusunda sondaj çalışmaları krizi devam ederken Rum Yönetimi, 8,4 milyar euroluk ilk doğalgaz işletme anlaşmasını Shell, Noble ve Delek şirketleri ile imzaladığını duyurdu. Amerikan, İsrail, İngiliz ve Hollandalı şirketlerle yapılan anlaşmaya göre, Lefkoşa 18 yıl boyunca yılda ortalama 470 milyon euro elde edecek.


Kıbrıs Enerji Bakanı George Lakkotrypis anlaşmayı imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, " Noble Energy, Shell ve Delek ilk işletme ruhsatına sahipler, kaynakları pazarlayabilirler." ifadelerini kullandı.

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Kıbrıs, Shell, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:58 
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