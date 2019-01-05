Kıbrıs Rum Yönetimi İçin Doğalgaz Arayan Gemi Arızalandı

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Ankara'da Bir Binada Patlama Meydana Geldi! 2'si Polis 5 Kişi Yaralandı

Çin, 'Tüm Bombaların Anası' Olarak Bilinen Bombanın Deneme Görüntülerini Paylaştı

Paralı Poşet Uygulaması En Çok Onların İşine Yaradı! 24 Saat Mesai Yapıyorlar