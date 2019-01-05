Kıbrıs Rum Yönetimi İçin Doğalgaz Arayan Gemi Arızalandı
19 dakika önce
Kıbrıs Rum Yönetimi adına Doğu Akdeniz’de bulunan 10’uncu parselde sondaj çalışmaları yapan Amerikan Exxon Mobil ile Katar Petroleum şirketine ait ‘Stena Icemax’ adlı sondaj gemisi arızalandı. Arıza nedeniyle çalışmalara 10 gün ara verildi. Gemide ciddi bir arıza meydana geldiğini yazan Rum basını, Rum Enerji Bakanlığı ile Exxon Mobil şirketinin konuyla ilgili açıklama yapmadığını belirtti. Fileleftheros […]The post Kıbrıs Rum Yönetimi için doğalgaz arayan gemi arızalandı appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kıbrıs
Rum Yönetimi adına Doğu Akdeniz
'de bulunan 10'uncu parselde sondaj çalışmaları yapan Amerikan Exxon Mobil
ile Katar
Petroleum şirketine ait 'Stena Icemax' adlı sondaj gemisi arızalandı.
Arıza nedeniyle çalışmalara 10 gün ara verildi. Gemide ciddi bir arıza meydana geldiğini yazan Rum basını, Rum Enerji Bakanlığı
ile Exxon Mobil şirketinin konuyla ilgili açıklama yapmadığını belirtti. Fileleftheros
gazetesi, Stena Icemax'ın arızanın önemli bir mekanik-elektronik arıza olduğunu ve sondaj çalışmasının kritik aşamalarından birinde meydana geldiğini yazdı. Rum Politis gazetesi de, "Devam eden çalışmalarda henüz doğalgaz tespit edilemedi" diye yazdı.
Amerikan Exxon Mobil ile Katar Petroleum'u, 16 Kasım'da Rum yönetimince tek taraflı ilan edilen 'Münhasır Ekonomik Bölge' içerisindeki 10'uncu parselde bulunan 'Delfini' bölgesinde doğalgaz bulmak için sondaj çalışmalarına başlamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:25
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