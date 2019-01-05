Son Dakika Haberleri: Kıbrıs Rum Yönetimi İçin Doğalgaz Arayan Gemi Arızalandı

Kıbrıs Rum Yönetimi İçin Doğalgaz Arayan Gemi Arızalandı

19 dakika önce

Kıbrıs Rum Yönetimi adına Doğu Akdeniz’de bulunan 10’uncu parselde sondaj çalışmaları yapan Amerikan Exxon Mobil ile Katar Petroleum şirketine ait ‘Stena Icemax’ adlı sondaj gemisi arızalandı. Arıza nedeniyle çalışmalara 10 gün ara verildi. Gemide ciddi bir arıza meydana geldiğini yazan Rum basını, Rum Enerji Bakanlığı ile Exxon Mobil şirketinin konuyla ilgili açıklama yapmadığını belirtti. Fileleftheros […]The post Kıbrıs Rum Yönetimi için doğalgaz arayan gemi arızalandı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Kıbrıs Rum Yönetimi İçin Doğalgaz Arayan Gemi Arızalandı, System.String[]
Kıbrıs Rum Yönetimi adına Doğu Akdeniz'de bulunan 10'uncu parselde sondaj çalışmaları yapan Amerikan Exxon Mobil ile Katar Petroleum şirketine ait 'Stena Icemax' adlı sondaj gemisi arızalandı.

Arıza nedeniyle çalışmalara 10 gün ara verildi. Gemide ciddi bir arıza meydana geldiğini yazan Rum basını, Rum Enerji Bakanlığı ile Exxon Mobil şirketinin konuyla ilgili açıklama yapmadığını belirtti.

Fileleftheros gazetesi, Stena Icemax'ın arızanın önemli bir mekanik-elektronik arıza olduğunu ve sondaj çalışmasının kritik aşamalarından birinde meydana geldiğini yazdı. Rum Politis gazetesi de, "Devam eden çalışmalarda henüz doğalgaz tespit edilemedi" diye yazdı.

Amerikan Exxon Mobil ile Katar Petroleum'u, 16 Kasım'da Rum yönetimince tek taraflı ilan edilen 'Münhasır Ekonomik Bölge' içerisindeki 10'uncu parselde bulunan 'Delfini' bölgesinde doğalgaz bulmak için sondaj çalışmalarına başlamıştı.

The post Kıbrıs Rum Yönetimi için doğalgaz arayan gemi arızalandı appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:25 

Kıbrıs, Sektörel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da Bir Binada Patlama Meydana Geldi! 2'si Polis 5 Kişi Yaralandı Çin, 'Tüm Bombaların Anası' Olarak Bilinen Bombanın Deneme Görüntülerini Paylaştı

Paralı Poşet Uygulaması En Çok Onların İşine Yaradı! 24 Saat Mesai Yapıyorlar Son Dakika! Sigarada vergi oranı artırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 00:44:21. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kıbrıs Rum Yönetimi İçin Doğalgaz Arayan Gemi Arızalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]