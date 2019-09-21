Son Dakika Haberleri: Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Türkiye'ye: Blok 7 bizim egemenlik sahamızda
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Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Türkiye'ye: Blok 7 bizim egemenlik sahamızda

15 dakika önce

Kıbrıs Rum Yönetimi "Kıbrıs Cumhuriyeti hidrokarbonlar konusundaki politikasını Avrupa ve uluslararası kanınlar çerçevesinde kararlılıkla yürütmeye devam edecektir" açıklamasını yaptı

Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Türkiye'ye: Blok 7 bizim egemenlik sahamızda, System.String[]

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili yapılan açıklamaya cevap veren Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlığı, "Kıbrıs Cumhuriyeti hidrokarbonlar konusundaki politikasını Avrupa ve uluslararası kanunlar çerçevesinde kararlılıkla yürütmeye devam edecektir" açıklamasını yaptı.


Rum Yönetimi'nin açıklamasında 'Türkiye'nin açıklamasının bir kere daha Ankara yönetiminin 1982 Deniz Kanunu üzerinde Birleşmiş Milletler Konvansiyonu'nda vurgulanan uluslararası kanunları yok saydığının ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenliği, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesine saygısızlığının bir göstergesi olmuştur' denildi.

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Türkiye, Avrupa, Kıbrıs, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:00 
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