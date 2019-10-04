Son Dakika Haberleri: Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Türkiye'ye tepki: Sondaj faaliyetleri egemenlik haklarımızın ihlali
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Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Türkiye'ye tepki: Sondaj faaliyetleri egemenlik haklarımızın ihlali

3 saat önce

Kıbrıs Rum Yönetimi Türkiye’nin Akdeniz’de petrol ve doğalgaz aramak için sondaj faaliyetlerinde bulunmasına tepki gösterdi.

Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Türkiye'ye tepki: Sondaj faaliyetleri egemenlik haklarımızın ihlali, System.String[]

Kıbrıs Rum hükümeti, hidrokarbon arama lisansı verdiği alanlara Türkiye'nin sondaj gemisi yollamasının bölgedeki gerginliği ciddi bir şekilde arttırdığını belirterek Ankara'nın adanın egemenlik haklarını ihlal ettiğini savundu.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Yavuz perşembe günü yaptığı açıklamada sondaj gemisinin Akdeniz'de arama faaliyetlerine devam etmek üzere Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerlediğini bildirdi.

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Akdeniz, Türkiye, Kıbrıs, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:01 
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