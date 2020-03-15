Kıbrıs Rum yönetimi, tüm sınır kapılarını kapattı - Son Dakika
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Kıbrıs Rum yönetimi, tüm sınır kapılarını kapattı

5 saat önce

KIBRIS Rum yönetimi koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kuzey ile güney arasındaki geçişleri sağlayan tüm sınır kapılarını kapatma kararı aldı.

Kıbrıs Rum yönetimi, tüm sınır kapılarını kapattı, System.String[]

KIBRIS Rum yönetimi koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kuzey ile güney arasındaki geçişleri sağlayan tüm sınır kapılarını kapatma kararı aldı. Kuzey ile güney arasında 2004 yılından beri açık olan sınır kapıları, 16 yıl sonra ilk kez kapanmış oldu.

Rum yönetimi, Güney Kıbrıs'ta koronavirüs teşhisi konulan vaka sayısının 31'e çıkmasının ardından; kuzey ile güney arasında geçişleri sağlayan tüm sınır kapılarını 30 Mart'a kadar kapatma kararı aldı. Rum yönetimi, güneye geçişlere sadece Güney Kıbrıs'ta yaşayanlara izin verileceğini duyurdu.

Rum yönetimi, Kıbrıs'ta bulunan 9 sınır kapısından 4'ünü, Ada'da koronavirüs vakalarının ortaya çıkmasından önce kapatmıştı.

Kuzey ile güney arasında 2004 yılından beri açık olan sınır kapıları, 16 yıl aradan sonra ilk kez kapanmış oldu.


Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:08 Kaynak: DHA
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