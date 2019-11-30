Son Dakika Haberleri: Kıbrıs Rum yönetiminin denize bıraktığı mühimmat güvenliği tehdit ediyor
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Kıbrıs Rum yönetiminin denize bıraktığı mühimmat güvenliği tehdit ediyor

6 saat önce

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin denize bıraktığı belirtilen 7 bin 400 ton süresi geçmiş mühimmatın çevre, enerji, altyapı faaliyetleri ve güvenlik konularında risk oluşturduğu belirtildi.

Kıbrıs Rum yönetiminin denize bıraktığı mühimmat güvenliği tehdit ediyor, System.String[]

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin denize bıraktığı belirtilen 7 bin 400 ton süresi geçmiş mühimmatın çevre, enerji, altyapı faaliyetleri ve güvenlik konularında risk oluşturduğu belirtildi.

Güvenlik kaynakları, bu tür mühimmatın ancak zaman kısıtlaması bulununan acil durumlarda suyun dibine bırakılabileceğini, 1970'li yıllardan bugüne kadar da dünya genelinde bu yola başvurulmadığını vurguladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yayımlanan "7 bin 400 ton süresi geçmiş mühimmatı terk ettik" haberi üzerine Rum Yönetimi Savunma Bakanlığı, Rum Milli Muhafız Ordusu'na ait süresi geçmiş mühimmatın denize gömüldüğü açıklaması yapmıştı.

Uygulamanın, çevre, enerji, altyapı faaliyetleri ve güvenlik konularında risk oluşturduğu vurgulanırken, özellikle doğalgaz arama ve boru hatları inşası faaliyetleri için ağır risk teşkil ettiği belirtildi.

Güney Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:20 Kaynak: AA
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