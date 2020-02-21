Kıbrıs sahilinde bulunan ceset kayıp bekçinin çıktı - Son Dakika

Kıbrıs Yenierenköy sahilinde 11 gün önce bulunan cesedin, Mersin'de arkadaşıyla birlikte balık tutmak isterken kayıktan denize düşüp kaybolan bekçi Oktay Avcı'ya ait olduğu belirlendi.



32 yaşındaki Oktay Avcı Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açılmış ancak daha sonra Avcı'dan haber alınamamıştı.



10 Şubat Pazartesi günü sabah saat 09.30 sıralarında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yenierenköy'de tütün fabrikasının alt kısmında sahile vurmuş vaziyette bir erkek cesedi bulundu.



Olaydan 32 gün sonra sahile vuran erkek cesedinin, Oktay Avcı'ya ait olduğu şüphesi üzerine Avcı'nın babası İbrahim Avcı, kardeşi, amcası ve arkadaşlarıyla teşhis için bölgeye gitti.



Yapılan DNA testinden cesedin bekçi Oktay Avcı'ya ait olduğu belirlendi.



Oktay Avcı'nın cesedi ailesine teslim edildikten sonra Türkiye'ye getirelerek Tarsus'ta toprağa verilecek.



Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Avcı ve arkadaşı bekçi Ömer Özer, 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açılmış, Özer'in cansız bedeni 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu. - MERSİN