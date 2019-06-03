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Kıbrıs Savunma Bakanı Angelidis: Türkiye Doğu Akdeniz'in refah ve güvenliğini baltalıyor

46 dakika önce

Kıbrıs Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Türkiye'yi Kıbrıs Cumhuriyeti Münhasır ekonomik bölgesini ihlal ederek Doğu Akdeniz bölgesinde refah ve güvenliği baltalamakla suçladı.

Kıbrıs Savunma Bakanı Angelidis: Türkiye Doğu Akdeniz'in refah ve güvenliğini baltalıyor, System.String[]
Kıbrıs Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Türkiye'yi Doğu Akdeniz bölgesinde refah ve güvenliği baltalamakla suçladı.

Kıbrıslı Bakan Angelidis, Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyeti Münhasır ekonomik bölgesini ihlal ederek Kıbrıs konusundaki gerçek niyetini ortaya koyduğunu söyledi ve "Hükümetimiz, Avrupa Birliği ve diğer dost ülkelerle beraber Türkiye'nin Kıbrıs sularındaki yasa dışı eylemlerini kınadı. Türkiye'nin ihlalleri, daha geniş Doğu Akdeniz bölgesi perspektifini tehlike atıyor ve bölge ülkelerinin güvenlik, refah ve gelişimini baltalıyor" ifadesinde bulundu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:08 
Dünya
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