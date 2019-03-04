Son Dakika Haberleri: Kıbrıs Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Kıbrıs'ta vatani görevini yerine getirdiği sırada görevli olduğu yemekhanede fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olan er Erhan Erbek, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Kıbrıs'ta vatani görevini yerine getirdiği sırada görevli olduğu yemekhanede fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olan er Erhan Erbek, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatani görevini ifa ederken görevli olduğu yemekhanede kalp krizi geçirerek, hastaneye kaldırılan, Kırıkkale Üniversitesi Elektrik Elektronik ön lisans programından mezun olan er Erhan Erbek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yakınlarından edinilen bilgilere göre herhangi bir rahatsızlığı ya da hastalığı bulunmayan Erbek'in erken vefatı sevenlerini yasa boğdu. Erbek ailesinin Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Gökdere köyü nüfusuna kayıtlı oldukları bilgisine de ulaşıldı. Şehidin cenazesine askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Erbek'in cenazesi sabah saatlerinden askeri tören timi ile Ankara'nın Etimesgut ilçesi Elvankent Mahallesi 1947. Sokak'ta bulunan baba evine getirildi. Erbek'i baba evinde, sevenleri, komşuları ve mahalleli vatandaş karşıladı. Cenaze aracı teşrik tekbirleri eşliğinde sokağa giriş yaptı.

Şehidin acılı babası Sadettin Erbek, annesi Huriye Erbek ve kız kardeşi Mahinur Arslandiş tabutunun başında uzun süre gözyaşı döktü. Kız kardeşi Arslandiş'in "Kardeşim hadi artık eve gel demesi" görenlerin yüreklerini sızlattı.

Erbek'in naaşı daha sonra Etimesgut Söğüt Camisi'ne götürüldü. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Erbek, Elvanköy Mezarlığı'na defnedildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:30 Kaynak: İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, 3. Sayfa
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