Kıbrıs Şehidine 54 Yıl Sonra Cenaze Töreni

Kıbrıs'ta Rumlar tarafından 1964'te katledilen Hüseyin Ruso için cenaze töreni yapıldı.

Kıbrıs'ta Rumlar tarafından 1964'te katledilen Hüseyin Ruso için cenaze töreni yapıldı.



Ruso'nun kimliği, Kayıp Şahıslar Komitesinin yaptığı araştırmalar sonucu ailesinden alınan DNA örnekleri sayesinde belirlendi.



Şehit Ruso, Küçük Kaymaklı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa'da düzenlenen askeri törenle Küçük Kaymaklı Şehitliği'ne defnedildi.



Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcı Zorlu Töre, ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, bazı bakanlar, milletvekilleri ve şehidin yakınları da katıldı.



Cenaze namazını kıldıran Din İşleri Başkanı Talip Atalay, "Bu hatıralar toplum için de bizim için de çok acı. Allah bir daha ne milletimize ne de ailelere böyle acı göstermesin." dedi.



Şehidin ablası Meryem Ruso Paralik de duygularını "Bunca zamandan sonra bu acıyı çektikten sonra tekrar kardeşimin toprağını görmekten çok mutlu oldum. Hüseyin'imin toprağını gördüm. Ne mutlu bana." diyerek ifade etti.



Törenin sonunda şehit Ruso'nun tabutunda sarılı olan bayrak, şehidin ablası Paralik'e takdim edildi.



Futbolcu ve öğretmen olan şehit Hüseyin Ruso, 25 Aralık 1964'te Küçük Kaymaklı'da evinin önünde katledilmişti.



Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi, 1963-1974 yıllarında kayıp olarak listelenen şahısların naaşlarının gömüldükleri yerlerden çıkarılması, kimliklerinin belirlenmesi ve yakınlarına iade edilmesi için çalışmalar yürütüyor.

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