Kıbrıs şehidinin duygulandıran günlüğü - Son Dakika

Kıbrıs şehidinin duygulandıran günlüğü

46 yıl önce düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan ve Lefkoşa'da şehit düşen Kayserili Yusuf Uğur'un 15 ve 20 Temmuz 1974 arasında not aldığı günlük, okuyanları duygulandırıyor.

Kıbrıs şehidinin duygulandıran günlüğü, System.String[]

46 yıl önce düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan ve Lefkoşa'da şehit düşen Kayserili Yusuf Uğur'un 15 ve 20 Temmuz 1974 arasında not aldığı günlük, okuyanları duygulandırıyor.

Kıbrıs'taki Rum mezalimini bitirmek için 'Ayşe Tatile Çıksın' parolası ile başlatılan Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan şehit Piyade Er Yusuf Uğur. 5 gün tutabildiği günlüğünde Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşadıklarını kaleme aldı. Günlüğünü yazdıktan 13 gün sonra Lefkoşa'da şehit düşen Yusuf Uğur'un günlüğünü okuyanlar duygu dolu anlar yaşıyor.

Tezkeresine 70 gün kala savaşın başladığını kaleme alan şehit Piyade Er Yusuf Uğur, "Savaş başladı. Biz de Bülbül şarkısını dinliyorduk. Etrafımıza birden top mermileri düşmeye başladı. Biz karşılığını veremedik, çünkü emir gelmemişti. 15.07.1974 günü akşamı biz mevzimizde manga olarak ve üç kişi idik. Manga, çavuş, ben ve cephaneci. O gün sırasıyla sabaha kadar nöbet tuttuk. O gece silah sesleri, makineli tüfek ve top sesleriyle her taraf cayır cayır yanıyordu" satırları ile yaşadıklarını anlatmaya çalıştı.

Kayseri'nin Bünyan ilçe nüfusuna kayıtlı olan şehit Yusuf Uğur'un 5 gün boyunca Kıbrıs Barış Harekatı'nda kaleme aldığı günlükteki satırlar şu şekilde:

"Sabah olmuştu, uyandık ve arabayla kahvaltı geldi. Gittik kahvaltımızı aldık. Kahvaltı olarak süt, beyaz peynir, ekmek ve büsküğüt (bisküvi) vardı. Kahvaltımızı yaptık ve o gün tam kırk derece sıcaklık vardı. Su içilecek gibi değildi. Ne kadar su içersen iç yine yanıyorduk. Bizim takım komutanı Üsteğmen Necati Alkan, "Yusuf, benim dürbünü ve matarayı al, gel" dedi. Hemen alarak yanına koştum. Bana "git şu karşı eve, teyze bize biraz su verin de" dedi. Ben koşarak gittim, evden çok güzel bir kız çıkmıştı. Kızla bir an göz göze geldik ve bir dakika bakıştık. Bana ne istediğimi sordu. Ben de soğuk su rica edecektim dedim ve kız tabi tabi dedi ve buzdolabından buz gibi su getirdi.

Dört tane matara vardı, hepsini doldurdu ve bana içer misin dedi. Ben de tabi, mahsuru yoksa dedim ve bir bardağa koyarak bana uzattı. Ben de gözlerine bakarak suyu içtim ve bardağı verdim. Tekrar tekrar teşekkür ettim ve döndüm. Kızın gözümün önünden hayali hiç gitmiyordu ve o gün hep onu düşündüm. ve mevzide üçüncü gün olmuştu. Hala savaş devam ediyordu ve bizlerin gözünü ateş bürümüştü. Ateş etme emri bekliyorduk. Cephanemiz, tüfeğimiz, her şeyimiz vardı. Mevzide 6 gün geçtikten sonra 19.07 974 Cuma günü akşam 9-12 nöbetim vardı. Saat 11 sırası üsteğmenim geldi. Arkadaşlarını çabuk kaldır dedi. ve ben de hemen kaldırdım. Arkadaşları götürdü. Geldiklerinde adam başı dört el bombası getirdiler. Benim nöbetim bitmişti. Yattım. Saat 3'te hepimizi kaldırdılar. Türkiye'den uçaklar ve paraşütla (paraşütle) komando askerlerinin geleceğini söylediler. Saat tam 5 oldu. Bizim jet uçakları geldi, her tarafı bombaladı ve arkasından 15 uçak geldi ve araziye paraşütle askerleri bırakmaya başladı. Sanki gök kartal dolu idi. 20.07.1974 ve saat yedi oldu. Yunanlılar ateşe başladılar. Tabi ki biz onların ateş etmesini bekliyorduk ve artık biz de başladık. Her taraf toz bulut, bomba, makinalı tüfek sesleriyle inliyordu ve o gün akşama kadar birbirimize mermi yağdırdık. İkindi sırası tanklar ve aralarında piyadeler taarruza geçmişti. Bizim geri tepmesiz topçular, bunların geri çekilmelerini başardılar. Tanklar alev almıştı. O gün akşama kadar aç durduk. Akşam da beşer tane üzümle, bir tane biber dolması verdiler. Yanında ekmek de yoktu. Ne yapalım böyle yapmaya mecburdular. Bunun da sonu vardı. ve o gün akşam oldu. Silah sesleri biraz dindi. Biz de biraz sigara içme fırsatı bulduk."

15 Temmuz ve 20 Temmuz 1974 arasında not tutabilen Yusuf Uğur, 13 gün sonra 3 Ağustos 1974 tarihinde Lefkoşa'da şehit düştü.

(Alparslan Ötüken/İHA)

Yusuf Uğur, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 01:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kıbrıs şehidinin duygulandıran günlüğü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği Elazığ'da, vatandaşlar çeşmelere koştu Rum yönetimi Doğu Akdeniz konusunda panikledi! ABD'ye "Türkiye'yi durdurun" çağrısı Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın, genç kızı yakmadan önce benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası konuştu Gelen kötü koku üzerine bölgeye giden vatandaşlar, çürümeye yüz tutmuş cansız beden buldular Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti bir günde 13 milyar dolar arttı Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Rusya'da Rusya'da "Kurt adam" lakaplı seri katilden "83 kadın öldürdüm" itirafı         
14:42
İş arayanların adresi LinkedIn, 960 kişiyi işten çıkaracak İş arayanların adresi LinkedIn, 960 kişiyi işten çıkaracak         
14:27
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış         
14:25
Dünyaca ünlü müzik dergisi Q, yayın hayatına son veriyor Dünyaca ünlü müzik dergisi Q, yayın hayatına son veriyor         
14:12
Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala, Antalyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'dan ayrılacak Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala, Antalyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'dan ayrılacak         
13:52
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu         
13:27
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış         
13:14
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti         
12:40
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu         
12:39
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor         
12:33
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun         
12:29
Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı         
12:18
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi         
12:09
Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu         
12:06
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü         
11:57
Demba Ba, Süper Lig tarihinde 2 farklı takımda şampiyonluk yaşayan 5. yabancı oyuncu oldu Demba Ba, Süper Lig tarihinde 2 farklı takımda şampiyonluk yaşayan 5. yabancı oyuncu oldu         
11:53
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın         
11:51
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur         
11:42
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti         
11:35
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin         
10:59
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı         
10:47
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak         
10:46
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı! Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!         
10:43
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak         
10:35
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi         
09:37
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün satışı için açık kapı bıraktı: Bizi büyütecek bir partnerle birlikte olabiliriz Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün satışı için açık kapı bıraktı: Bizi büyütecek bir partnerle birlikte olabiliriz         
09:23
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı         
09:05
Roma, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Mert Çetin'i Verona'ya kiraladı Roma, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Mert Çetin'i Verona'ya kiraladı         
23:37
Aracın motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı Aracın motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı         
23:21
Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
22:32
Mehmetçik'in başarılı Mehmetçik'in başarılı "Yıldırım-2 Cilo" operasyonuyla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu         
22:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2020 19:36:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kıbrıs şehidinin duygulandıran günlüğü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei