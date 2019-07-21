Kıbrıs'ta 3 aşamalı çözüm süreci

DOĞU Akdeniz 'de doğalgaz gerilimin yaşandığı bir dönemde Kıbrıs sorununda hareketlenme yaşanması bekleniyor.

Ağustos'un ilk haftasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis bir araya gelecek. Akıncı ile Anastasiadis'ın Kıbrıs sorunun çözümü ile ilgili süreci ele alması bekleniyor. İki liderin yapacağı görüşmede, "tarafların en son pozisyonları ve neler istedikleri" masaya yatırılacak. Liderlerin 'uluslararası bir konferans yapılabilir mi', bunu masaya yatırması bekleniyor.

LUTE ADA'YA GELELECEK

Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider Anastasiadis'in görüşmesinde 'olumlu' bir hava çıkarsa, Birleşmiş Milletler (BM) devreye girecek.

BM Genel Sekreteri'nin geçici Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute, Ağustos ayının ikinci yarısında Ada'ya gelecek. Kıbrıslı liderler, Lute'nin de bulunduğu üçlü bir görüşme yapacak. Lute, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e liderlerle yaptığı görüşme ile ilgili bilgi verecek.

Lute'nin raporu ilerleme olduğu yönünde olursa Guterres de, Eylül'deki BM toplantılarında liderlerle önce başbaşa ardından da 3'lü görüşme yapacak. Guterres, Kıbrıslı liderlerle yaptığı görüşmenin ardından Türkiye başta olmak üzere ilgili devletlerle de temasa geçecek.

'DOĞRU BULMAYIZ'

Akıncı ile Anastasiadis'in Ağustos ayında yapacağı görüşme öncesinde taraflardan da açıklamalar geliyor. KKTC Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, (Türkiye, Yunanistan, İngiltere, Kıbrıs Rum ve Türk tarafı) 5'li toplantı için "Eğer bu 5'li toplantıya 50 yıldır konuşulan ve bu şartlarda olamayacağı açıkça ortaya çıkan aynı müzakere zemini bağlamında gidilecekse biz bunu doğru bulmayız. Bu yaklaşım yine sonu gelmez federal ortaklık müzakereleri ve boşa geçen yıllar anlamına gelecektir. Biz hükümet olarak bunu doğru bulmuyoruz" dedi.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis de, Rum tarafının müzakere masasına, kaldığı yerden başlamak kaydıyla dönmeye hazır olduğunu açıkladı.