Kıbrıs'ta 4.2 şiddetinde deprem
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Limasol şehri açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiKıbrıs'in Limasol şehiri açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:45 Kaynak: İHA
Limasol şehri açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kıbrıs'in Limasol şehiri açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü Sismoloji Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün 13.46'da meydana gelen 4.2 şiddetteki deprem, Lefkoşa Deprem İstasyonu'ndan yaklaşık 85 kilometre uzaklıkta ve denizin 5.4 kilometre derinliğinde kaydedildi. - LİMASOL
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