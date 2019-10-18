Son Dakika Haberleri: Kıbrıs'ta 4.2 şiddetinde deprem
Son Dakika 3. Sayfa Kıbrıs'ta 4.2 şiddetinde deprem

Kıbrıs'ta 4.2 şiddetinde deprem

59 dakika önce

Limasol şehri açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiKıbrıs'in Limasol şehiri açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kıbrıs'ta 4.2 şiddetinde deprem, System.String[]

Limasol şehri açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi


Kıbrıs'in Limasol şehiri açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü Sismoloji Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün 13.46'da meydana gelen 4.2 şiddetteki deprem, Lefkoşa Deprem İstasyonu'ndan yaklaşık 85 kilometre uzaklıkta ve denizin 5.4 kilometre derinliğinde kaydedildi. - LİMASOL

Limasol, Kıbrıs, Deprem, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:45 Kaynak: İHA
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