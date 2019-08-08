Son Dakika Haberleri: Kıbrıs'ta Batı Nil Virüsü paniği
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Kıbrıs'ta Batı Nil Virüsü paniği

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) bir kişinin Batı Nil virüsünden ölmesinin ardından Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde de aynı vakadan görüldüğü öğrenildi.

Kıbrıs'ta Batı Nil Virüsü paniği, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) bir kişinin Batı Nil virüsünden ölmesinin ardından Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde de aynı vakadan görüldüğü öğrenildi.

KKTC'de geçtiğimiz hafta bir kişinin yaşamını yitirmesinden sonra Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde de 3 kişinin Batı Nil Virüsü teşhisi ile hastaneye yatırıldığı aktarıldı. Rum tarafında hastaneye yatırılan 3 kişinin durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi. - LEFKOŞA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:55 Kaynak: İHA
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