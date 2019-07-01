Kıbrıs'ta bir kişi denizde boğuldu
1 saat önce
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa ilçesinde yüzmek için denize giren Ali Mücahit Sırmacı, dalgalara kapılarak hayatını kaybetti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:28 Kaynak: İHA
'nin (KKTC) Gazimağusa
ilçesinde yüzmek için denize giren Ali Mücahit Sırmacı, dalgalara kapılarak hayatını kaybetti.
Gazimağusa'da denize giren 59 yaşındaki Ali Mücahit Sırmacı, denizin aşırı dalgalı olması sonucu dalgalara kapılarak boğuldu. Polis
Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, boğulma tehlikesi geçiren 55 yaşındaki Sadık Akmermer'in ise görevliler tarafından kurtarıldığı belirtildi. Akmermer'in Gazimağusa Devlet Hastanesi
'nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındığı öğrenildi. - LEFKOŞA
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