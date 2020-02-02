Kıbrıs'ta Çin vatandaşının testleri negatif çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kıbrıs'ta Çin vatandaşının testleri negatif çıktı - Son Dakika Dünya

Kıbrıs'ta Çin vatandaşının testleri negatif çıktı

6 saat önce

Güney Kıbrıs'ta, koronavirüs taşıdığı şüphesiyle tedavi altında alınan 22 yaşındaki Çinli şahsın tahlil sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Kıbrıs'ta Çin vatandaşının testleri negatif çıktı, System.String[]

Güney Kıbrıs'ta, koronavirüs taşıdığı şüphesiyle tedavi altında alınan 22 yaşındaki Çinli şahsın tahlil sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı. Rum Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, bahse konu kişiden alınan dört numunedeki sonucun da negatif çıktığını duyurdu.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, 22 yaşında olan bir Çin vatandaşının, koronavirüs (2019-nCoV) şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı. Bakanlıktan yapılan yeni açıklamada, Çin vatandaşının dört numunedeki test sonucunun da negatif çıktığı bilgisi paylaşıldı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:20 Kaynak: DHA
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