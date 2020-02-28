Kıbrıs'ta, Covid-19 nedeniyle kuzey ve güney sınırları kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kıbrıs'ta, Covid-19 nedeniyle kuzey ve güney sınırları kapatıldı - Son Dakika

Kıbrıs'ta, Covid-19 nedeniyle kuzey ve güney sınırları kapatıldı

10 dakika önce

KIBRIS'TA Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle, kuzey ve güney arasında geçişleri sağlayan 4 sınır kapısının geçici olarak kapatılması kararı alındı.

Kıbrıs'ta, Covid-19 nedeniyle kuzey ve güney sınırları kapatıldı, System.String[]

KIBRIS'TA Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle, kuzey ve güney arasında geçişleri sağlayan 4 sınır kapısının geçici olarak kapatılması kararı alındı. Rum kesiminde de 4 kadın koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, sınır kapılarının kapatılması ile ilgili Rum Lideri Nikos Anastasiadis'in, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı aradığını söyledi. Kararı Rum Bakanlar Kurulu'nun aldığını ifade eden Burcu, "Nikos Anastasiadis telefon görüşmesinde, Rum Bakanlar Kurulu kararına göre, bir hafta sonra yeniden değerlendirmek üzere Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı kapılarındaki geçişleri askıya aldıklarını söyledi" dedi.

Burcu, "Bu kararın koronavirüsün yayılma tehlikesinin önüne geçme gerekçesiyle alındığını belirten Anastasiadis, diğer noktaların geçişlere açık kalmaya devam edeceğini, bu kapılardaki tedbirlerin artırılacağını söyledi" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Lokmacı sınır kapısından görüntü

Sınır kapısından detaylar

İnsanların görüntüleri

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-Detaylar


Nikos Anastasiadis, Kuzey Ve Güney, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:44 Kaynak: DHA
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