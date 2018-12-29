Kıbrıs'ta Doğal Tankerinde Patlama
37 dakika önce
- Kıbrıs'ta doğal tankerinde patlamaLEFKOŞA - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi karasuları açıklarında Malta bayraklı bir petrol tankerinde sabah saatlerinde patlama meydana geldi.
- Kıbrıs
'ta doğal tankerinde patlama
LEFKOŞA - Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi karasuları açıklarında Malta
bayraklı bir petrol tankerinde sabah saatlerinde patlama meydana geldi.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin karasularının açıklarında bir petrol tankerinde patlama meydana geldi. Malta bayraklı gemide meydana gelen patlama sonrasında mürettebattan bazılarının suya atlayarak gemiyi tek ettiği aktarıldı. Rum tarafının arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği kaydedilirken gemideki 17 kişilik mürettebattan 2'sinin yaralandığı belirtildi. Patlama meydana gelen geminin ise boş olduğu belirtildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:08 Kaynak: İHA
Mısır'da Turistleri Taşıyan Otobüse Bombalı Saldırı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
Son Dakika! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olarak Açıklanan Binali Yıldırım Gözyaşlarını Tutamadı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Adayımız Binali Yıldırım
AK Parti ve MHP İstanbul'un Beşiktaş, Maltepe ve Silivri İlçelerinde Ortak Aday Gösterdi