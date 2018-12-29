Son Dakika Haberleri: Kıbrıs'ta Doğal Tankerinde Patlama

Kıbrıs'ta Doğal Tankerinde Patlama

37 dakika önce

- Kıbrıs'ta doğal tankerinde patlamaLEFKOŞA - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi karasuları açıklarında Malta bayraklı bir petrol tankerinde sabah saatlerinde patlama meydana geldi.

- Kıbrıs'ta doğal tankerinde patlama

LEFKOŞA - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi karasuları açıklarında Malta bayraklı bir petrol tankerinde sabah saatlerinde patlama meydana geldi.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin karasularının açıklarında bir petrol tankerinde patlama meydana geldi. Malta bayraklı gemide meydana gelen patlama sonrasında mürettebattan bazılarının suya atlayarak gemiyi tek ettiği aktarıldı. Rum tarafının arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği kaydedilirken gemideki 17 kişilik mürettebattan 2'sinin yaralandığı belirtildi. Patlama meydana gelen geminin ise boş olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:08 Kaynak: İHA

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