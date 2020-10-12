Kıbrıs'ta fanatik Rumların provokasyonuna Mehter marşıyla cevap - Son Dakika

Kıbrıs'ta Rumların aşırı sağcı Rum ELAM partisi sempatizanları Maraş'ın açılmasını provoke ederek, Derinya Sınır Kapısı'na yürüdü. Olayı duyan Kıbrıs Türk halkı bölgeye akın ederek, Mehter marşı ile ırkçı Rumların eylemine cevap verdi.

Kıbrıs Rum kesiminde faaliyet gösteren aşırı sağ eğilimli ve ırkçı Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) taraftarları geçtiğimiz gün Maraş'ın 46 yıl sonra kısmi olarak açılmasını provoke ederek, Derinya Sınır kapısında havai fişekle protesto düzenledi. ELAM taraftarları, sınır kapısında ellerinde Yunan bayrakları ile 'Kıbrıs Yunandır' diye slogan attı. Olayı duyan çok sayıda Kıbrıslı Türk sınır kapısına giderek, Rumların eylemine Mehter Marşı ile 'Kıbrıs Türk'tür Türk kalacak' sloganlarıyla karşılık verdi. Kıbrıs Rum yönetiminin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

TÜRK BAYRAĞINI İNDİRMEK İSTEYİNCE VURULMUŞTU

Ada'da 8 Ağustos 1996'da Rum motosikletlilerin oluşturduğu bir grup, Kapalı Maraş'a doğru Derinya'da sınırı delme eylemi gerçekleştirmiş, Bu sırada çıkan arbedede Türk bayrağını indirmeye çalışan Tasos İsak adlı Kıbrıslı Rum, açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.