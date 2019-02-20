Son Dakika Haberleri: Kıbrıs'ta Federal Ortaklık Pek Gerçekçi Değil"

Kıbrıs'ta Federal Ortaklık Pek Gerçekçi Değil"

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC meclisinde çoğunluğun "Kıbrıs'ta federal ortaklığın pek gerçekçi olmadığı" görüşünü paylaştığını belirtti.

Kıbrıs'ta Federal Ortaklık Pek Gerçekçi Değil
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC meclisinde çoğunluğun "Kıbrıs'ta federal ortaklığın pek gerçekçi olmadığı" görüşünü paylaştığını belirtti.

Özersay, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın katılımıyla dün gerçekleştirilen Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kudret Özersay, "Meclis'teki 4 siyasi parti ve 50 milletvekilinin büyük bölümü, Kıbrıs Rum tarafının, yönetimi ve zenginliği bizimle paylaşmaya hazır olmadığını, siyasi eşitliğimizi de içine sindiremediğini ve bu nedenle federal bir ortaklığın pek de gerçekçi olmadığını düşünüyor. İki siyasi parti ve bir grup milletvekili ise federasyonu tek gerçekçi çözüm yolu olarak görüp bu temelde müzakerelere devam edilmesi gerektiğini savunuyor. Bu iki ana eksenden her biri diğerinin tezini gerçekçi bulmuyor. " ifadelerini kullandı.

Özersay, "Güney Kıbrıs Rum liderinin zamana oynayarak statükonun devamını sağlamaya çalıştığı yönünde en azından tüm siyasi partiler arasında bir konsensustan bahsedilebilir. Zaten bu hususlar, altı siyasi partinin kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda da görülebilir. Özetle çözüm zemini ve 'nasıl bir ortaklık' tartışması açısından dünkü Meclis oturumunda siyasi partilerin görüşlerinde değişen bir şey olmadığını düşünüyorum." değerlendirmesine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:22 Kaynak: AA

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