Kıbrıs'ta Girne Amerikan Üniversitesi'nde Yangın (2)
1 saat önce
-YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR, DERSLER DEVAM EDİYORKUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne Şehri'nde sabah 09.30 civarında Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) Milenyum binasının dördüncü katında bulunan başkanlık ofisinde çıkan yagın, itfaiyenin müdahalesi sonrası söndürüldü.
-YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR, DERSLER DEVAM EDİYOR
KUZEY Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC
) Girne
Şehri'nde sabah 09.30 civarında Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) Milenyum binasının dördüncü katında bulunan başkanlık ofisinde çıkan yagın, itfaiyenin müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangının çıkış nedeni tespite dair polis ve itfaiye ekipleri gerekli çalışmaları sürdürüyor.
Üniversite bünyesinde derslerin devam ettiği belirtildi.
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:09 Kaynak: DHA
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