Son Dakika Haberleri: Kıbrıs'ta Havalimanı Çalışanları ve Polis Arasında Arbede

Kıbrıs'ta Havalimanı Çalışanları ve Polis Arasında Arbede

25 dakika önce

KKTC Hükümetinin kararıyla kapatılan Cyprus Airports Services'in (Cas) işsiz kalan 133 çalışanı ve aileleri, Lefkoşa Ercan Havalimanında 4 gündür eylem ve açlık grevine devam ediyor.

Kıbrıs'ta Havalimanı Çalışanları ve Polis Arasında Arbede, System.String[]
KKTC Hükümetinin kararıyla kapatılan Cyprus Airports Services'in (Cas) işsiz kalan 133 çalışanı ve aileleri, Lefkoşa Ercan Havalimanında 4 gündür eylem ve açlık grevine devam ediyor. Polisin kurduğu barikatları kaldıran eylemcilerle polis arasında arbede çıktı.

KKTC Hükümetinin kararıyla kapatılan Cyprus Airports Services'in (Cas) işsiz kalan 133 çalışanı ve aileleri, Lefkoşa Ercan Havalimanında 4 gündür eylem ve açlık grevine devam ediyor. Polisin kurduğu barikatları kaldıran eylemcilerle polis arasında arbede çıktı. Eylemciler ile polis arasında çıkan arbedeye rağmen barikatı aşan eylemciler, Ercan Havalimanı içerisinde bulunan CAS binasına girerek eylemlerini sürdürdü. 4 gündür süren açlık grevinde 5 kişi hastaneye kaldırılırken, 1 kişinin de tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.

Cyprus Airports Services çalışanlarından biri, 15 aylık çocuğunun aç olduğunu belirterek, çaresizliğini dile getirdi. Eylemde açıklama yapan eski CAS çalışanı Erkut Öznergiz de, "Hükümet bizi kandırdı. Ölecek olsak dahi, mücadelemiz sürecek. Hakkımızı savunacağız" diyerek grevin devam edeceğini belirtti.

Akşam saatlerinde KKTC Başbakanı Tufan Erhürman'la görüşen eylemciler, şirketin fesinin iptal edilemeyeceği ve eylemi bitirmeleri gerektiği cevabını alınca, protesto ve açlık grevini devam ettirme kararı aldı. - LEFKOŞA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:58 Kaynak: İHA

Polis, Kıbrıs, 3. Sayfa
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