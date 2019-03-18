Son Dakika Haberleri: Kıbrıs'ta hedef 1.5 milyon turist

Kıbrıs'ta hedef 1.5 milyon turist

1 saat önce

Geçen yıl 1.2 milyon turist ağırlayan KKTC'de bu yıl hedef 1.5 milyon kişi. Ada, Türkiye'den gelen ziyaretçi oranını artırmayı hedefliyor.

Kıbrıs'ta hedef 1.5 milyon turist, System.String[]
Geçen yıl 1.2 milyon turist ağırlayan KKTC'de bu yıl hedef 1.5 milyon kişi. Ada, Türkiye'den gelen ziyaretçi oranını artırmayı hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:30 

Türkiye, turist, Kıbrıs, Ekonomi
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