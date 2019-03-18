Kıbrıs'ta hedef 1.5 milyon turist
1 saat önce
Geçen yıl 1.2 milyon turist ağırlayan KKTC'de bu yıl hedef 1.5 milyon kişi. Ada, Türkiye'den gelen ziyaretçi oranını artırmayı hedefliyor.
Geçen yıl 1.2 milyon turist ağırlayan KKTC'de bu yıl hedef 1.5 milyon kişi. Ada, Türkiye'den gelen ziyaretçi oranını artırmayı hedefliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:30
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