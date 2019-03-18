Kıbrıs'ta hedef 1.5 milyon turist

Geçen yıl 1.2 milyon turist ağırlayan KKTC'de bu yıl hedef 1.5 milyon kişi. Ada, Türkiye'den gelen ziyaretçi oranını artırmayı hedefliyor.

Geçen yıl 1.2 milyon turist ağırlayan KKTC'de bu yıl hedef 1.5 milyon kişi. Ada, Türkiye'den gelen ziyaretçi oranını artırmayı hedefliyor.

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