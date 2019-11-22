Kıbrıs Türk ve Rum tarafından "iki toplumlu çözüm" yanlısı çok sayıda siyasi parti, sivil topum örgütü ve dernek temsilcisi, adadaki iki lidere, Berlin'de yapılacak Kıbrıs görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesi çağrısının yer aldığı birer mektup yazdı.

Yaklaşık 80 siyasi parti, sivil topum örgütü, dernek temsilcisinde oluşan grup, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'e iletilmek üzere yazılan mektupları taraflara teslim etti.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi temsilcisi ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, KKTC Cumhurbaşkanlığı önünde yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun halkların acı çekmesine ve göçlere neden olduğunu kaydetti.

Elcil, Kıbrıs halklarının bağımsız ve özgür bir adada yaşamak istediğini belirterek, çözümün "BM parametreleri" ve önceden üzerinde uzlaşıya varılmış anlaşmalara dayanan "federal birleşik bir Kıbrıs" olması gerektiğini vurguladı. Elcil, her iki toplum liderini, bu yönde çözüm iradesi ortaya koymaya çağırdı.

Güney'deki Kıbrıs Sendikalar Federasyonu (PEO) Genel Sekreteri Pampis Kritsis de Kıbrıs toplumlarının artık bekleyemeyeceğini dile getirerek, Kıbrıs halklarının özgürlüğü ve barışı talep ettiklerini kaydetti.

Türk ve Rum tarafından "iki toplumlu çözüm" yanlısı grubun yazdığı mektupta, 25 Kasım'da Berlin'de gerçekleştirecek görüşmelerin Kıbrıs'ın geleceği açısından çok önemli olduğu vurgulanlarak, şu ifadeler kullanıldı:

"İki toplum liderinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile 25 Kasım'da Berlin'de gerçekleştirecekleri buluşma, Kıbrıs sorununun çözüm sürecinin yeniden başlaması için önemli bir fırsatı teşkil etmektedir. Bu nedenle de Kıbrıs'ın geleceği açısından çok önemlidir.

Crans Montana'da görüşmelerin kesintiye uğramasından sonra Kıbrıs sorunu kısır bir durgunluk içerisindedir ve bu durum Ada'nın taksiminin kesinleşmesi açısından büyük tehlikeler yaratmaktadır.

İnancımız, Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslıların geçmişin şiddetini, milliyetçilik ve hoşgörüsüzlüklerini geride bırakıp kesin bir biçimde gömebilecekleri ve gömmeleri gerektiği yönündedir. Kıbrıs'ımız bölünmeyecek kadar küçük ancak hepimiz sığacak kadar da büyüktür."

Çözüme yönelik kararlılık çağrısının yapıldığı mektupta, şunlar kaydedildi:

"25 Kasım buluşması öncesinde iki toplumun liderlerini gerekenleri yapmaya, sürecin kesintiye uğradığı yerden mümkün olan en kısa zamanda anlaşmaya varma hedefiyle devamı için istek ve kararlılıkla karar vermeye çağırıyoruz. Liderler, BM'nin iki bölgeli, iki toplumlu çözüm hakkındaki kararlarına, Crans Montana'da BM Genel Sekreteri Guterres'in sunduğu çerçevenin zeminine bağlı kalmaya devam ettiklerine Genel Sekreteri ikna etmeli ve bilinmezliğe, belirsizliğe, zıtlaşmaya ve sonuçta ülkenin taksimine kapının açılmasına izin vermemeleri için cesaret ve sorumlulukla davranmalıdırlar."

Mektupta barışçıl Kıbrıs vizyonu vurgusu yapılarak, şu görüşlere yer verildi:

"İki lideri, Kıbrıs'ı bütün evlatlarının ortak vatanı kılmaya, yeniden birleşmiş ve barışçıl bir Kıbrıs vizyonuna bağlı kalmaya çağırıyoruz. Aynı zamanda yeni çaba öncesinde bütün ilgili yabancı güçlerin Kıbrıs halkının tümünün yeniden birleşmiş bir vatanda yine barış içerisinde yaşama arzusuna saygı göstermeleri ve Kıbrıs halkının gerçek çıkarlarına hizmet edecek gelişmelere katkıda bulunmaları talebini dile getiriyoruz. Böylesi bir şey bütün Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın yararına olacaktır."

"Umudu canlı tutalım ve Kıbrıs'ta barışın engellenemeyeceğine inancımızı güçlü bir şekilde haykıralım." ifadesi kullanılan mektuba, şunlar belirtildi:

"Bu kitlesel etkinliği organize edenler ve bu metni imzalayanlar olarak biz, BM'nin ilgili kararlarında belirtildiği şekilde iki toplumun siyasi eşitliğini, tek egemenliğin, tek vatandaşlığın, tek uluslararası kimliğin olacağı bir devlet için iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çözümü, iki toplumun haklarına saygı gösterecek bütün Kıbrıslıların çıkarlarına hizmet edecek bir çözüm hedefine bağlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

Müzakerenin bu kritik anında mantığın, yeniden birleşmenin, barışın ve umudun sesinin net ve güçlü bir şekilde duyulması için herkesi bu kitlesel iki toplumlu etkinliğe katılmaya çağırıyoruz."