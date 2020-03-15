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Kıbrıs'ta İngiliz askeri üssünde 2 personelde koronavirüs tespit edildi
17 dakika önce
İNGİLTERE'nin Kıbrıs'taki Ağrotur askeri üssünde rahatsızlanan 2 askerin yapılan (Kovit-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:12 Kaynak: DHA
İNGİLTERE'nin Kıbrıs'taki Ağrotur askeri üssünde rahatsızlanan 2 askerin yapılan (Kovit-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
İngiliz üslerinden yapılan açıklamada; 13 Mart'ta bir sempozyum için İngiltere'ye giden iki personele üslere dönüşlerinde yapılan testlerin pozitif çıktığı açıklandı. İki personelde koronaviris çıkması sonrasında üslerde karantina durumun uygulandığı belirtildi. İngiltere'ye giden diğer personellerin de geri dönüşlerinde 14 gün evlerinde gözetim altında tutulacakları ifade edildi.Ağrotur askeri üssü, Ortadoğu'da ve Doğu Akdeniz'de yapılan operasyonlarda kullanılıyor.
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