Kıbrıs'ta kapıların kapatılması protesto edildi, olaylar çıktı

KIBRIS'TA Rum yönetimi Bakanlar Kurulu'nun dün aldığı kararla, 'koronavirüs'ün yayılması olasılığını öne sürerek Kuzey ile Güney arasında geçişleri sağlayan 4 sınır kapısını tek taraflı olarak kapatması nedeniyle olaylar çıktı.

Bir grup Kıbrıslı Rum, kapatılan kapılardan biri olan Ledra'da eylem yaptı. Barikatları yıkan Rumlar, 'Yeşil Hat' olarak da bilinen ara bölgede kendilerine destek için bekleyen Kıbrıslı Türklerle buluştu. Rum polisi olayları önlemekte zorlandı.

Eylemciler, 'Yeşil Hat'ta Türkçe ve Yunanca, 'Kıbrıs'ta barış engellenemez' sloganları attı. 'Birleşik Federal Kıbrıs hemen şimdi' pankartları taşıyan eylemciler, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis 'e tepki gösterdi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı , 4 geçiş kapsının tek yanlı kapatılmasının bilimsel dayanaktan yoksun ve ikna edici olmadığını söyledi.

Başbakan Ersin Tatar da, Rum Yönetiminin 4 sınır kapısını tek yanlı kararla kapatmasının oldukça manidar olduğunu söyleyerek, Kıbrıs Türkü'ne yönelik yanlış bakış açıları ve saygısızlıklarının yeni bir ürünü? dedi.

KKTC ana muhalefet lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman da eylemcilere destek olmak için yanlarına gitti. Eylemciler, ara bölgede şarkılar eşliğinde dans ederek kararı protesto da etti.

AMAÇ KAPILARI KAPATMAK MI

Eyleme destek veren 'Birleşik Kıbrıs Hemen Şimdi' aktivistlerinden Kıbrıslı Türk Kemal Baykallı, kapıların kapatılmasına sert tepki gösterdi. Baykallı, İnsanların aklıyla dalga geçildi. Çünkü bahane olarak sunulan koronavirüsü ne Kuzey'de ne de Güney'de yok. Öyle bir virüs nedeniyle kapılar kapansaydı, neden sadece 4 kapıyı kapatıyorsunuz sorusunu sordu.

Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in aldığı kararın keyfi olduğuna işaret eden Baykallı, Buradaki temel konu, bu kararı alan Anastasiadis'in ve yönetiminin, bu kararı keyfi almalarıdır. Bu kararı alırken aslında bilinç altlarında bir bakalım, kaparsak ne olur, yarın başka bir gerekçeyle kapıları tamamen kapatırız diye bir düşüncesinin olduğu nedeniyle böyle bir tepki oluştu dedi.

'ANASTASİADİS'E GÜVENMİYORUZ?

Anastasiadis'e güvenilmiyor şeklinde devam eden Kıbrıslı Türk aktivist, Anastasiadis'in yaptığı açıklamalara, politikalara güvenilmiyor. Aslında Kıbrıs'ta çözüme ve barışa hizmet etmediği yönünde bir algı var. İnsanlar bu nedenle Anastasiadis'e güvenmiyor. O yüzden almış olduğu bu karara tepkili. Kızgınlığın temel sebebi insanlara rağmen bunun yapılmış olması. İkincisi de kimsenin temel gerekçeye inanmaması ifadelerini kullandı.

Eyleme destek veren Kıbrıslı Rum aktivist Andromachi Sophocleous da Kıbrıs'ın birliği için mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, kapıların kapatılmasını eleştirdi. Alınan karar seyahat kısıtlaması diyen Sophocleous, Virüs nedeniyle önlem alınacaksa, havaalanlarında normalde alınması gereken kararlar alınmalıdır. Geçiş kapılarının kapatılmasını kabul etmiyoruz dedi.

'TÜRKLERLE RUMLAR BULUŞMASIN' İSTENİYOR

Aktivist Christina Valanidou da, Rum yönetiminin aldığı kararı keyfi olarak değerlendirdi ve İletişim kurmamızı istemiyorlar ve tavrımızı test ediyorlar, barışseverleri sınıyorlar dedi. KKTC ana muhalefet partisi olan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman da, eylemcilerin yanına giderek destek verdi.

Kararın kimsenin haberi olmadan alındığını kaydeden Erhürman, Toplumda acaba bu karar farklı gerekçelerle mi üretildi, gerçek gerekçe koronavirüs değil mi acaba sorularını uyandırıyor. Kıbrıs Türk halkı olarak bu kararın bu yöntemle alınmasını kabul etmemiz mümkün değildir dedi.

Rumların aşırı sağcı partisi ELAM da, Anastasiadis'in kapıların kapatılması kararını kendi baskıları sonucunda alındığını savundu. ELAM'dan yapılan açıklamada, tüm kapıların kapatılması istendi.