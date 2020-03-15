Kıbrıs'ta Konak konuşuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kıbrıs'ta Konak konuşuldu - Son Dakika

Kıbrıs'ta Konak konuşuldu

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) gerçekleşen ve üniversite öğrencilerinin katıldığı 3 günlük kampta, Konak Belediyesi Meclis Başkan vekili Cenap Börühan, gençlere Konak'ı anlattı.

Kıbrıs'ta Konak konuşuldu, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) gerçekleşen ve üniversite öğrencilerinin katıldığı 3 günlük kampta, Konak Belediyesi Meclis Başkan vekili Cenap Börühan, gençlere Konak'ı anlattı.


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilciliğinin, Gazimağusa bölgesine bağlı Tatlısu'da gerçekleştirdiği 9. Dayanışma ve Eğitim Kampı'na Konak Belediyesini temsilen Meclis Başkan Vekili Cenap Börühan katıldı. Börühan, Kıbrıs'taki 12 üniversitede okuyan CHP'li gençleri bir araya getiren kampta, "Gençliğin Yerel Yönetimlere Katılımı" isimli atölye çalışmasının, "Genç, Dinamik ve Başarılı Yerel Yönetim" konulu söyleşisinde konuştu.


Siyasete katılın çağrısı


Gençlere İzmir'in kalbi sayılan Konak'ı ve Konak Belediyesinin gençlere yönelik çalışmalarını anlatan Börühan, "Gençlere seslenerek, onlara siyasete katılmalarının çok önemli olduğunu söyledim. Gençler, okuyan, bilinçli, topluma kendine adamış, yarınlara hazırlık yapan insanlar siyasette yer bulmazsa biz siyasette oyuncak oluruz, birilerinin adamı olmak zorunda kalırız ya da birileri tarafından güdülürüz. Bunları onlara tekrar hatırlattım. Gençlerin bir bölümü siyaseti sevmiyor, bir bölümü de siyaseti yapan figürlerden rahatsız. 'Bunlara rağmen direneceksiniz. Siyasette yer alın, sayınızı artırın, zenginleşin' dedim. Onlara ülkenin yarınları ve bugünkü paydaşlarımız olduklarını söyledim" dedi. Börühan, kampta Atatürk Cumhuriyeti'nin gerekliliğinin, CHP'nin temel prensiplerinin, seçim bildirgelerinin, programlarının, kurucu felsefesinin değerlendirildiğini de kaydetti. - İZMİR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'de termometreler -7 dereceyi görecek! Ani sıcaklık düşüşü koronavirüsü etkiler mi?
Prof Dr. İlber Ortaylı marketlere hücum edenlere sert çıktı: Türk ahlakına uymayan bir görgüsüzlük yapıyorlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 6'ya yükseldi İdlib'de 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldı

Son Dakika Haberleri
16:43 TEKİRDAĞ Otel çatısında çıkan yangın panik yarattı
16:40 İran'da sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 138'e yükseldi
16:36 IKEA'dan korona salgını nedeniyle Polonya'daki tüm mağazalarını kapatma kararı
16:35 Cyber Anadolu'nun 3. etabı Tekirdağ'da yapıldı
16:34 Kaportacıda çıkan yangın hasara yol açtı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 16:44:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kıbrıs'ta Konak konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]