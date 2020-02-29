Kıbrıs'ta korona virüsü şüphesi - Son Dakika
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Kıbrıs'ta korona virüsü şüphesi

6 saat önce

Kıbrıs'ta iki kişi korona virüsü şüphesiyle karantinaya alındı.

Kıbrıs'ta korona virüsü şüphesi, System.String[]

Kıbrıs'ta iki kişi korona virüsü şüphesiyle karantinaya alındı.


Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü, bu kez de Kıbrıs'ta paniğe neden oldu. Adanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 2 ayrı kişi virüs taşıdığı şüphesiyle karantinaya alındı.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 23 Şubat'ta Tayland'dan gelen 74 yaşındaki bir hastanın üst solunum şikayeti ile Girne'de özel bir hastanede yapılan ilk muayenenin ardından önlem olarak Lefkoşa'ya Devlet Hastanesinde karantinaya alındı.


Güney Kıbrıs Rum kesiminde ise bir kişinin korona virüsü şüphesi ile karantinaya alındığını duyuruldu. Karantinaya alınan hastanın kısa süre önce İtalya'dan Kıbrıs'a geldiği ve Limasol Genel Hastanesi karantina bölümüne alındığı belirtildi.


Her iki hastanın da korona virüsü taşıyıp taşımadığı yapılan test sonuçlarının çıkması ile belli olacak. - GİRNE

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:27 Kaynak: İHA
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